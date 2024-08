Bordeaux ‍: Un million d'euros pour réussir un miracle

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Cette saison, les Girondins de Bordeaux doivent participer au championnat de National 2. Néanmoins, le club au scapulaire n'a toujours pas commencé à se préparer et ne dispose que d'un petit budget.

Depuis l'avis défavorable du CNOSF reçu après leur demande de conciliation, les Girondins de Bordeaux savent qu'ils joueront en quatrième division. Pour autant, rien n'a été préparé en parallèle des nombreux recours épuisés par la direction bordelaise. Les Marine et Blanc se retrouvent donc sans équipe A, ni aucune en réserve. Alors que le championnat de National 2 a repris ce vendredi 16 août, il est impossible pour les Girondins de présenter un onze de joueurs. En ce sens, la direction va tenter de glaner un report de ses premiers matchs, de sorte à commencer à jouer à partir de la 4e journée dans le meilleur des cas, indique Web Girondins. Si la FFF doit trancher sur le nombre de matchs reportés, les Girondins de Bordeaux doivent surtout trouver de quoi constituer quatre équipes. Avec quel budget ?

1M€ pour quatre équipes, les Girondins dans le dur

Selon les informations de WG, toujours, les Girondins de Bordeaux auraient de grosses contraintes budgétaires. En plein redressement judiciaire, le club aux six titres de champion de France va devoir faire avec seulement 1 million d'euros brut pour constituer quatre équipes. Ces dernières doivent être celle qui jouera en National 2, une en National 3 ainsi que deux équipes de jeunes. Reste désormais à savoir qui sera à la tête de ces équipes. Jusqu'à présent, c'est Erwan Lannuzel qui était chargé de l'intérim depuis le départ d'Albert Riera. Le média bordelais explique à ce propos qu'il n'est pas totalement certain qu'il reste en poste. C'est à la charge d'Admar Lopes de constituer un nouvel effectif. Surtout, l'objectif est de trouver des joueurs avant de commencer à parler de systèmes de jeu et d'empreinte tactique.