Bordeaux : Une légende du club envoie balader les supporters

Dans : Bordeaux, Ligue 1, PSG.

Au cœur d’un début de saison presque parfait en dehors du couac européen, Bordeaux a tout de même pris une sévère déculottée à Paris le week-end dernier (6-2). Et si les supporters girondins ont eu du mal à digérer, c’est surtout en voyant leur meilleur joueur faire des pieds et des mains pour récupérer le maillot de Neymar, ou faire un selfie avec le Brésilien. Malcom s’est fait vilipender sur les réseaux sociaux de la part de sympathisants bordelais qui auraient aimé voir leur attaquant se montrer un peu moins souriant après un tel résultat. Cela a créé une belle polémique à laquelle Marius Trésor souhaite mettre un terme de manière musclée.

« Ce n’est pas question d’être jeune, ou quoi que ce soit. Ça dérange qui ? Les supporters, qu’ils arrêtent un peu quand même… Ils sont Brésiliens tous les deux, qu’est-ce qui les empêche de s’échanger les maillots ? Parce que tu en as pris six, tu gardes le maillot ? Le selfie à la fin du match, et alors ? C’est un Brésilien comme lui… Que les gens ne s’arrêtent pas sur la moindre chose que l’on voit… Oh, j’ai du mal à comprendre la mentalité de maintenant. Je ne m’y fais pas », a déploré le dirigeant bordelais sur Gold FM, via Girondins4ever.com. Une complainte de l’ancien international français, pour qui tout donner sur le terrain n’empêche pas de fraterniser avec un joueur qu’on admire une fois que le jeu s’est arrêté.