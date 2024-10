Bordeaux sanctionné en N2, c’est la catastrophe

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Les Girondins de Bordeaux connaissent un début de saison mitigé en National 2, et tentent de faire une série pour remonter au classement. Une mauvaise nouvelle attend cependant le club au scapulaire dans cette optique.

C’est une nouvelle ère pour les Girondins de Bordeaux. Ce n’est pas celle qui était rêvée par les supporters, mais il va bien falloir s’y habituer. Relégué administrativement de Ligue 2 au National 2 pour raisons financières, le club au scapulaire a frôlé le dépôt de bilan mais doit désormais se reconstruire loin du monde professionnel et doit repartir de zéro. Après avoir vu ses deux premières journées de championnat être reportées pour préparer son effectif, Bordeaux a fait son mercato dans l’ombre mais a su attirer Andy Carroll, grand nom du football anglais. Après un début de saison moyen, Bordeaux s’est qualifié pour le sixième tour de la Coupe de France et commence à trouver son rythme dans le groupe de N2, mais un problème majeur pourrait bien perturber le début de renouveau du FCGB.

Bordeaux risque d’écoper d’un point de pénalité

🎙️ Découvrez la réaction de @IrlesBruno après la qualification des Girondins face à Bassens (0-3).



0️⃣-3️⃣ #CMOBFFCGB #MarineEtBlanc pic.twitter.com/sslOc8K0oD — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 14, 2024

Comme le rapporte Foot Amateur ces dernières heures, Bordeaux va peut-être écoper d’un point de pénalité. Dans le cadre du processus de redressement judiciaire, le nouvel entraîneur Bruno Irles et son adjoint Dado Prso ont dû signer des baux de dirigeants et n’avaient contractuellement pas le droit de prendre place sur le banc lors des premières rencontres. Cela fait cinq matchs maintenant que la situation des deux hommes n’est pas réglée, et la licence technique de Bruno Irles n’était pas, au lundi 14 octobre, validée par la Fédération Française de Football. Une sanction risque donc de tomber, et celle-ci, si elle venait à être confirmée, correspondrait à un point de pénalité pour les Girondins. Un nouveau coup très dur pour le club qui vise la remontée directe en National 1 dès cette saison.