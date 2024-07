Bordeaux n'ira pas en National, le pire est à venir

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Les Girondins de Bordeaux ne seront pas en Ligue 2 l’an prochain. Le club au scapulaire a annoncé que les négociations avec FSG n’ont pas continué et a accepté la rétrogradation en National 1. En attendant peut-être encore pire dans les jours à venir.

On se dirige peut-être vers la fin d’un mythe. Club emblématique du Championnat de France, les Girondins de Bordeaux sont en grand danger depuis plusieurs semaines. Après avoir bouclé une nouvelle saison délicate sur le plan sportif, les Girondins, en manque de liquidités, s'étaient dans un premier temps vu attribuer un sursis lors de son passage devant la DNCG, en attendant le rachat du club par Fenway Sports Group, mais les négociations n'ont pas abouti. Malgré un ultime espoir ces dernières heures, les deux institutions ont confirmé que le rachat n’aura pas lieu, scellant par la même occasion l’officialisation de la rétrogradation de Bordeaux en National 1. Les Girondins repartiront donc, au mieux, en troisième division. Au mieux, car les prochaines heures font craindre le pire aux supporters du club au scapulaire.

Bordeaux en National 1, c’est compromis

Bordeaux ne jouera pas en N1, c'est impossible que ça passe avec la DNCG LFP en l'état



Lopez travaille depuis un moment sur la perte du statut pro (donc N2 au maximum), mais le trou financier reste le même donc... — Romain Molina (@Romain_Molina) July 23, 2024

Après le communiqué du club publié ces dernières heures et qui a sonné comme un coup de massue, Romain Molina a pris la parole sur X pour faire un point sur la situation du club, et il se montre assez pessimiste pour la suite des évènements : «Bordeaux ne jouera pas en N1, c’est impossible que ça se passe avec la DNCG LFP en l’état. Lopez travaille depuis un moment sur la perte du statut pro (donc N2 au maximum), mais le trou financier reste le même donc… », a-t-il ainsi tweeté. En attendant la nouvelle audience de l’homme d’affaires luxembourgeois devant le gendarme financier du football français, l’inquiétude est de rigueur pour tout un club. Si Gérard Lopez ne parvient pas à convaincre la DNCG que les finances actuelles ne sont pas suffisantes pour rester au troisième échelon, la chute ne sera que plus dure pour les Girondins de Bordeaux. Les prochaines heures seront cruciales pour tenter de limiter au maximum la casse pour un très grand nom du football hexagonal.