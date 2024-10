Bordeaux lui doit 3 ME, Amiens a une idée astucieuse

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Par l’intermédiaire de son directeur sportif John Williams, Amiens a accepté d’aider les Girondins. Le dirigeant a en effet travaillé sur le mercato estival de Bordeaux. Une manière pour les Amiénois de récupérer leur argent.

Encore en pleine construction de son effectif, Bordeaux s’appuie sur le travail d’un dirigeant extérieur. C’est effectivement John Williams qui commande le recrutement des Girondins, et ce malgré ses fonctions de directeur sportif à Amiens, dont les supporters ne comprennent pas ce coup de main au pensionnaire de National 2. Dans un entretien accordé aux médias de son club, le président amiénois Bernard Joannin s’est donc expliqué en évoquant le transfert de l’attaquant Aliou Badji chez les Marine et Blanc, qui n’ont toujours pas payé les 3,5 millions d’euros promis en 2022.

Bordeaux en N2, les adversaires se rebellent https://t.co/YJeYhuxRWY — Foot01.com (@Foot01_com) October 6, 2024

« Déjà, il y a certaines choses qu’il faut éclaircir, a confié le patron de l’ASC. John Williams n’est pas un salarié du club d’Amiens. C’est un prestataire de services, essentiellement orienté sur la vente et l’achat de joueurs. De ce fait, dans son contrat, il est spécifié qu’il habite à Anglet, non loin de Bordeaux. Au mois de juin, John m’a appelé et m’a demandé si je voyais un inconvénient à ce qu’il puisse participer à la constitution d’une équipe pour le club de Bordeaux. Déjà, je pense que Bordeaux est un très grand club français, qui a été champion de France, qui a connu des heures de gloire en Coupe d’Europe. »

Amiens veut voir Bordeaux remonter

« Que le club d’Amiens, par l’intermédiaire de John, lui donne un coup de main, me semblait quelque chose d’honorable. Qui plus est, sachez que Bordeaux nous doit encore le transfert d’Aliou Badji, et qu’il n’a pas les moyens actuellement de nous le payer. Si par chance ce club fait un bon championnat en National 2 et remonte en National, et pourquoi pas l’année d’après en Ligue 2, nous aurons peut-être la possibilité de revoir cette créance. Toutes ces choses, après un dialogue avec John, ont fait que je lui ai donné cette autorisation », s’est justifié Bernard Joannin, qui serait presque devenu supporter des Girondins.