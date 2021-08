Bordeaux s'offre un défenseur international norvégien

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la signature de Stian Gregersen, le défenseur international norvégien de Molde.

« Le FC Girondins de Bordeaux est enchanté de vous annoncer le recrutement de Stian Gregersen. Défenseur international norvégien, il arrive en provenance de Molde, et a paraphé un contrat de quatre ans (juin 2025).

Né le 17 mai 1995 à Kristiansund (Norvège), il effectue sa formation dans le club de sa ville natale et s’engage dès 2012 à Molde. Âgé de 17 ans à cette époque, il est automatiquement prêté à Kristiansund en 2012, revient dans les équipes de jeunes de Molde et repart en prêt dans son club d’origine en 2014 et 2015 (30 matches, 1 but). Stian s’impose à Molde en 2016 et devient rapidement un titulaire important. Pendant cinq saisons, il dispute 98 matches toutes compétitions confondues (4 buts et 3 passes) dont 20 rencontres européennes. Le défenseur central a également évolué une saison en Suède lors d’un prêt à Elfsborg (26 matches, un but). Stian est devenu international en 2021. Après avoir connu les sélections en jeunes, il a disputé trois rencontres en tant que titulaire, dont deux en éliminatoires de la Coupe du Monde », indique Bordeaux dans un communiqué.