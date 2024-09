Bordeaux ‍: Koundé confie sa grande détresse

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Formé aux Girondins de Bordeaux avec qui il s’est révélé il y a quelques années, Jules Koundé a fait part de sa tristesse au moment d’évoquer la situation de son ancien club en conférence de presse.

Les supporters des Girondins de Bordeaux n’ont pas connu un été de tout repos. Maintenu sportivement en Ligue 2, le club au scapulaire a connu une drôle de mésaventure, car Gérard Lopez n’a pas été en mesure d’apporter les garanties sportives financières suffisantes devant la DNCG qui auraient permis à Bordeaux de rester dans le monde professionnel. Après l’échec du rachat du club par Fenway Sports Club, les Girondins ont évité le dépôt de bilan mais ont été rétrogradés administrativement en National 2 après avoir libéré tous les joueurs de leur contrat. La reconstruction a démarré, et le sextuple champion de France a disputé le premier match de sa nouvelle vie contre Poitiers le week-end dernier. Au terme d’un scénario dingue, c’est le gardien Lassana Diabaté qui a permis aux Girondins d’éviter la défaite dans le temps additionnel (1-1). Joueur passé par Bordeaux, Jules Koundé est revenu sur la période délicate de son club formateur et de cœur.

Koundé triste de voir Bordeaux en National 2

Présent en conférence de presse alors qu’il se trouve avec l'Équipe de France, le défenseur français n’a pas caché sa tristesse : «C’est triste. Je suis de Bordeaux, j’ai fait mes classes au centre de formation et le voir disparaître ça m’attriste. J’ai une pensée pour les salariés qui se retrouvent dans une situation compliquée. Je suis quelqu’un de positif et j’espère que la situation s’améliorera. Voir le club descendre si bas, c’est triste. Il faut être concentré sur la remontée. En vouloir, je n’ai pas toutes les infos. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit mais le club n’est pas descendu uniquement à cause du sportif. La première année en Ligue 2, on était si proche de remonter. Il y a plein de paramètres, je comprends la colère des supporters», a-t-il développé en faisant allusion aux incidents lors de Bordeaux - Rodez lors de la 38ème journée de Ligue 2 2022/2023 qui a empêché les Girondins de remonter un an après leur descente et qui a surtout précipité la chute du club dans les abysses des divisions françaises quelques mois plus tard.