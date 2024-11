Bordeaux ‍: Gérard Lopez « ‍dégage ‍», une star de la musique craque

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

La situation des Girondins de Bordeaux ne laisse pas insensible les amoureux du club au scapulaire et parmi eux, certaines personnalités qui poussent pour que Gérard Lopez s’en aille au plus vite.

De la Ligue 2 à la National 2, les Girondins de Bordeaux vivent une lente descente aux enfers ces derniers mois. La situation du club au scapulaire est épouvantable pour les amoureux des Girondins, lesquels sont nombreux à réclamer le départ de Gérard Lopez, responsable n°1 du déclassement du club ces dernières années pour la majorité des suiveurs. Ce n’est pas Pascal Obispo qui va dire le contraire. Le chanteur de 59 ans né à Bergerac est un supporter assumé des Girondins de Bordeaux et lors d’un entretien accordé au journal Sud Ouest, il n’a pas caché ses positions vis-à-vis de Gérard Lopez.

Pascal Obispo ne veut plus de Gérard Lopez

Le Bordeaux cuvé Lopez le « dégoûte » https://t.co/qMvpnNnBvw — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2024

A l’instar d’autres personnalités par le passé tel que Bixente Lizarazu par exemple, Pascal Obispo réclame le départ de Gérard Lopez au plus vite afin que de nouveaux dirigeants puissent prendre le relai. « Je l’ai déjà dit sur mon Instagram, et comme mes camarades Dugarry, Lizarazu et Giresse, nous avons envie que le président actuel dégage. J’aime le club, le maillot. Je suis Girondin, et je le serai à vie. Mais merci aux joueurs qui se battent, merci Andy Carroll, merci aux supporters. On n’a tous qu’une seule envie, c’est de retrouver des rapports sains. Et les gens qui ont voulu faire de l’argent avec notre club, finalement, ils l’ont complètement détruit » se désole Pascal Obispo, qui regrette amèrement ce que sont devenus les Girondins de Bordeaux.

Mais selon le chanteur, la situation n’est pas à définitive… à condition en revanche que Gérard Lopez fasse ses valises loin et vite. Reste maintenant à voir si cela est dans les plans de l’homme d’affaires luxembourgeois, qui a clamé plusieurs fois ces derniers mois son envie de rester à Bordeaux afin de redresser lui-même la situation sportive et financière du club;