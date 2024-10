Bordeaux en N2, les adversaires se rebellent

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Les Girondins de Bordeaux ont enfin remporté un match dans le championnat de National 2. Le club au scapulaire a cependant été critiqué par l’entraîneur de Saumur, son adversaire du week-end après la rencontre.

La délivrance pour tous les supporters de Bordeaux. Le club mythique du championnat français a remporté son premier match de National 2 depuis la rétrogradation administrative et est allé gagner sur la pelouse de Saumur (1-2). Une deuxième victoire consécutive après celle controversée en Coupe de France la semaine dernière. Un soulagement pour les amoureux de la formation girondine, mais la présence de Bordeaux en quatrième division ne réjouit pas tout le monde. En effet, l’entraîneur de Saumur, Patrick Olive, estime que le club au scapulaire n’a pas sa place en N2 et que cela fausse l’équité du championnat. Quelques semaines auparavant, c’est l’entraîneur des Voltigeurs de Châteaubriant Pape Leye qui avait tenu des propos similaires.

Bordeaux en N2, ça ne plaît pas à tout le monde

Patrick Olive (Saumur) : "On n’en veut pas aux Girondins, au staff, aux gens qui essayent de remonter le club. Pas du tout. Mais encore une fois, ils n’ont rien à faire avec nous"



Pour le média Girondins4Ever, Olive a donné son ressenti sur la présence de Bordeaux à cet échelon du football français : «Les personnes qui sont là actuellement, que ce soit les joueurs, le staff, elles n’y sont absolument pour rien. Ils veulent redorer le blason du club, le faire remonter donc c’est plutôt honorable. Après, pour moi c’est une anomalie, ils n’ont rien à faire avec nous. On ne lutte pas avec les mêmes armes. Nous, on galère et on est très surveillé. Je me mets à leur place aussi, c’est-à-dire qu’on a des dirigeants qui luttent pour construire un budget pour passer la DNCG sans encombre et pour exister en National 2. On n’a pas les moyens de faire des contrats fédéraux quasiment. En face, on a un club qui est rétrogradé pour des problèmes financiers et qui malgré tout, arrive à avoir un budget hors norme pour ce niveau. Donc forcément… On n’en veut pas aux Girondins, on n’en veut pas au staff, on n’en veut pas aux gens qui essayent de remonter le club, ce n’est pas ça du tout. Mais encore une fois, ils n’ont rien à faire avec nous», a-t-il lâché. Les supporters de Bordeaux apprécieront. A eux de tout faire pour remonter le plus vite possible et dissiper les critiques.