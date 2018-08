Bordeaux : Dugarry craint un énorme traquenard pour Thierry Henry

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

C'est à priori ce jeudi que les investisseurs américains qui vont racheter les Girondins de Bordeaux valideront, ou non, la nomination de Thierry Henry au poste d'entraîneur à la place de Gustavo Poyet. Le champion du monde 98 aurait accepté l'offre du club au scapulaire, c'est désormais au futur propriétaire de Bordeaux de finaliser le contrat. Evoquant la possible venue de Thierry Henry aux commandes des Girondins, un club qui lui est cher, Christophe Dugarry espère que le challenge qui sera proposé à l'actuel coach adjoint de la Belgique ne sera pas surréaliste. En fixant un objectif trop haut à Thierry Henry, alors que l'effectif n'est pas terrible, c'est un véritable piège qui lui serait tendu.

Et Duga de s'expliquer sur RMC. « Le problème, c’est qu’avant d’annoncer ça, fais valider par les Américains! Si jamais ils n’en veulent pas, tu dis aux supporters que M6 est d’accord mais que s’il ne signe pas, c’est à cause des Américains ? Cela me paraît encore compliqué. Je trouve ça génial, cela va amener un formidable coup de projecteurs. Mais je m’inquiète pour Thierry Henry et les Girondins car l’équipe est très moyenne. Pourquoi on prend Thierry Henry? Si on me dit qu’on le prend pour être cinquième avec ce groupe, il faut vite partir. Si on me dit qu’il a le temps, qu’on lance un projet de deux ou trois ans, ce qui est très rare aujourd’hui, alors c’est plus cohérent. Si tu le prends en disant que tu attends qu’il fasse du mieux possible, ok. Si c’est 10e, ok, si c’est 14e, ok. Laissez-le travailler et mettez-lui comme objectif uniquement de ne pas être relégué! L’équipe de Bordeaux est aujourd’hui trop moyenne pour fixer un objectif réel », a prévenu l'ancien coéquipier de Thierry Henry en équipe de France. Une analyse plutôt logique compte tenu du potentiel de cette formation bordelaise.