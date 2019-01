FCGB : Bordeaux veut frapper fort avec cette recrue en janvier

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, RCSA.

Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 dont Saint-Etienne et Lyon, Kenny Lala a également la cote à Bordeaux. Et selon les informations obtenues par France Football, le club au scapulaire est bien décidé à passer à l’offensive dès le mois de janvier pour s’offrir le défenseur de 27 ans, sous contrat avec le Racing Club de Strasbourg jusqu'en juin 2019.

« En France aussi, des clubs permettent de rêver. Je ne suis fermé à aucun Championnat et j'irai dans un club qui peut m'aider à franchir des étapes supplémentaires » confiait ce mardi dans L'Equipe celui qui est également dans le viseur de plusieurs clubs anglais, allemands et espagnols à la suite de ses bonnes performances en Ligue 1 depuis un an et demi. Reste désormais à voir si un accord sera trouvé avec le club alsacien, mais également avec le joueur, qui pourrait donner sa priorité à des clubs disputant les coupes d’Europe. La tâche s’annonce donc difficile, mais pas totalement impossible pour Bordeaux.