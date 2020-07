Bordeaux : Du jamais vu, Courbis postule !

Dans : Bordeaux.

Le départ de Paulo Sousa n’est pas encore acté, mais l’entraineur portugais a confié à tout le monde, joueurs comme dirigeants, son ras-le-bol face à la situation du club aquitain.

L’entraineur portugais était pourtant parti pour faire la saison, mais après avoir tiré le signal d’alarme, il a choisi de prendre les devants et de négocier son départ. Un accord ne sera peut-être pas facile à trouver avec la direction mais continuer de cette façon est impossible. Pour remplacer l’ancien milieu de terrain de la Juventus, le duo formé par René Girard et Ghislain Printant tient la corde, mais une surprise est toujours possible au gré des négociations. C’est pourquoi Rolland Courbis a tenu à faire savoir qu’il était disponible, ce qu’il n’a jamais fait de sa carrière selon lui.

« Sincèrement, personne des Girondins ne m’a appelé. Et je n’ai appelé personne. Par habitude, par fierté aussi un peu, je n’ai jamais fait acte de candidature dans ma carrière, je ne veux pas commencer maintenant. C’est vrai que, pour cette raison, j’ai manqué parfois des opportunités, parce que les gens pensaient que cela ne m’intéressait plus. Mais les Girondins m’intéressent, ce club ne peut me laisser indifférent. Je ne voudrais pas qu’on croit que je suis bien pépère à la radio. Un nouveau challenge m’intéresse », a expliqué à Sud-Ouest l’ancien entraineur de Toulon, Toulouse, Marseille, Lens, Rennes ou Ajaccio, qui a déjà coaché à deux reprises les Girondins de Bordeaux, de 1992 à 1994 puis de 1996 à 1997, avec des passages considérés comme plutôt réussis en Gironde.