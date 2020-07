FCGB : Le duo Gasset-Printant tout proche de Bordeaux !

Dans : Bordeaux.

Paulo Sousa ayant annoncé qu'il voulait quitter les Girondins de Bordeaux, son successeur semble déjà proche.

Un peu plus d’un an après avoir décidé de quitter l’AS Saint-Etienne, laissant les commandes des Verts à Ghislain Printant, qui était son adjoint, Jean-Louis Gasset pourrait bien reprendre du service très rapidement. Car depuis quelques jours, le nom de l’ancien bras droit de Laurent Blanc revient dans les conversations du côté de Bordeaux, surtout depuis que Paulo Sousa a annoncé à ses joueurs qu’il voulait quitter le club au scapulaire. Ce mercredi, Nicolas Morin, journaliste de France 3 Aquitaine, affirme que Jean-Louis Gasset est « le grand favori » pour succéder à l’actuel technicien portugais des Girondins de Bordeaux. Et l’ancien coach des Verts devrait arriver avec comme adjoint Ghislain Printant, reconstituant ainsi le duo qui avait eu une belle réussite à l’ASSE. Le journaliste bordelais précise que c’est Frédéric Longuépée en personne qui gère ce dossier.