Bordeaux : Bon courage avec ces joueurs, Jérôme Rothen est cash avec Paulo Sousa

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Arrivé en cours de saison en raison du changement de propriétaire, Paulo Sousa travaille pour l’avenir chez les Girondins. Bordeaux a péniblement assuré son maintien et enchaine les contre-performances, en dehors de son habituelle victoire sur l’OM à domicile. Mais sinon, les défaites se multiplient et l’entraineur portugais bénéficie toujours de son état de grâce avec un effectif démobilisé. Qu’en sera-t-il la saison prochaine, ou l’attente sera beaucoup plus grande ? Jérôme Rothen est pour le moment très réservé, lui qui a du mal à voir cet effectif réagir et obtenir des bons résultats dans quelques mois.

« Je veux bien entendre que c’est un bel entraineur, un bel homme, qu’il est cool avec tout le monde, qu’il a structuré telle ou telle chose… Je commentais les matches en Italie, il était entraineur de la Fio et franchement à la Fio, il n’avait pas un effectif de folie – qui était supérieur cela dit à l’effectif de Bordeaux sans aucun doute – mais ça jouait bien. Les gens prenaient du plaisir à voir jouer cette équipe donc oui, en effet, il y a des arguments. Le problème c’est qu’aujourd’hui, tu entraines Bordeaux, que même son arrivée avec son aura… Même s’il a voulu tester, qu’il a fait beaucoup de changements, qu’il a eu des blessés, mais quand même. Tu alignes six défaites de suite, il n’y a pas de répondant. C’est une équipe complètement amorphe. Mine de rien, pour l’instant c’est un échec. D’accord, il faut attendre, le recrutement, ce qu’il met en place, j’entends. Mais le rôle important d’un entraineur… Quand tu as un entraineur face à toi, putain… Il arrive sur le banc, tu as l’impression que les mecs n’ont pas envie de se bouger. Ils sont dans le confort », a balancé le consultant de RMC, persuadé qu’il faudra une énorme refonte et un gros changement dans les attitudes pour relancer les Girondins.