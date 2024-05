« ‍Gérard Lopez attend un pigeon ‍», Dugarry voit Bordeaux mourir

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Bloqué en Ligue 2 et dans le dur d’un point de vue financier, le club des Girondins de Bordeaux n’est pas loin de la fin de sa belle histoire, d’après les dires de Christophe Dugarry.

Mardi dernier, des légendes du club au scapulaire, comme Zidane, Giresse, Lizarazu, Gourcuff ou Pauleta, se sont retrouvées au stade Chaban-Delmas pour célébrer les cent ans du parc Lescure. Lors de ce match de gala entre les anciens des Girondins et le Variétés Club de France, les supporters bordelais ont sûrement dû se dire que le temps du grand FCGB était désormais bien loin. Le club qui a remporté six fois le championnat de France, qui a été finaliste de Coupes d’Europe n’est effectivement plus que l’ombre de lui-même. Redescendu en L2 en 2022, Bordeaux n’a pas réussi à se retrouver dans la course à la montée comme l’ASSE. Pire encore, le FCGB a dû batailler pour se maintenir dans la deuxième division au terme d’une saison bien compliquée. Mais alors où va le club bordelais ? Dans le mur, selon Christophe Dugarry.

« Je pense que le club est mort »

🗣💬 "J'espère me tromper mais le club est mort. C'est terminé. Quel mec va venir et mettre 50 millions pour zéro ? Le club doit repartir du très bas."



Dugarry est persuadé que Bordeaux va déposer le bilan et doit repartir de zéro pour ouvrir une nouvelle ère. pic.twitter.com/GYPuTSoq3Q — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 15, 2024

« Malheureusement, j’espère me tromper. Mais je pense que le club est mort, c’est terminé. Quelle est la personne qui va mettre les millions d’euros pour finir avec zéro ? Gérard Lopez attend un pigeon qui va mettre de l’oseille et lui voudrait partir comme ça, tranquillement. Si on descend en 4e, 5e, 6e division, on remontera, avec les gens, les supporters qui croient en ce club. Je suis persuadé que tu prends 90 % des effectifs du club, garçons comme filles, tu leur parles de Giresse, du Parc Lescure, ils ne connaissent pas », a lancé le consultant de RMC, qui se veut résolument pessimiste pour le club emblématique de l’histoire du foot français. Car en plus de sa chute libre niveau sportif, le FCGB est également en proie à de grosses difficultés financières, sachant que le club de Gérard Lopez devrait finir l’exercice en cours avec un déficit de 50 millions d’euros…