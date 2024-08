Bordeaux a trouvé son nouveau stade

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Relégués en National 2, les Girondins de Bordeaux ne joueront plus au Matmut Atlantique. Le club au scapulaire, dont l'avenir est encore flou, a négocié son nouveau stade.

Le cauchemar des supporters bordelais s'éternise, puisque chaque jour apporte son lot d'informations catastrophiques sur l'état du légendaire club girondin. Tandis que la dette est désormais estimée à 110 millions d'euros, et que Fenway n'est plus du tout candidat au rachat, nos confrères de WebGirondins ont révélé le nombre des joueurs ayant actuellement une licence avec le club, et surtout qu'il n'y a aucun contrat fédéral et aucun senior. Autrement dit, il est impossible d'envisager que les Girondins jouent en N2 et encore moins que la réserve commence ce week-end en N3.

Si l'ombre de la liquidation totale du club plane de plus en plus, Sud-Ouest annonce ce mercredi que les derniers dirigeants en place ont noué des contacts afin de trouver un stade. Il est évident que Bordeaux ne peut plus jouer au Matmut Atlantique et l'idée de revenir à Chaban-Delmas a vite été abandonnée. Mais une solution est en passe d'être trouvée et pourrait permettre aux joueurs bordelais d'avoir un terrain digne de ce nom, même si on sera forcément très loin du standing de la Ligue 1.

Bordeaux va jouer dans un stade de 5.000 places

Bordeaux : Un million d'euros pour réussir un miracle https://t.co/w2LWlSYH2n — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2024

Selon nos confrères, les Girondins de Bordeaux devraient dorénavant jouer au Stade Sainte-Germaine, au Bouscat, là où ont notamment évolué les féminines du club au scapulaire. « Nous sommes prêts à recevoir l’équipe première dans ce stade, en respectant les conditions de sécurité. Nous pourrons augmenter la jauge jusqu’à 5 000 spectateurs maximum en ajoutant des aménagements supplémentaires », a indiqué Mathieu Hazouard, adjoint au maire en charge des sports à Bordeaux, la ville étant également propriétaire du stade en question.