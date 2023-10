Bordeaux a trouvé son entraîneur, il y a un gros problème

Dans : Bordeaux.

David Guion ayant été mis à l'écart après la défaite de Bordeaux contre Laval, les Girondins cherchent un entraîneur. Ils en ont trouvé un en la personne d'Albert Riera, mais il y a un vrai souci.

Trop c’est trop, et cette fois Gérard Lopez n’a pas tergiversé. Après le nouvel échec de son équipe face cette fois à Laval, le patron du club au scapulaire a décidé de faire sauter le fusible David Guion. Après avoir échoué à maintenir Bordeaux en Ligue 1 et à le faire remonter la saison passée, l’entraîneur a payé le prix d’un début de saison raté. Exit donc Guion, mais il faut désormais que les Girondins profitent de cette trêve internationale pour lui trouver un successeur. Depuis samedi, et le communiqué brutal de Bordeaux, des noms ont été évoqués pour diriger le club, à peu près toujours les mêmes que lorsqu’un coach est menacé depuis le début de saison.

Rieira a donné son accord à Bordeaux

Mais, ce lundi, L’Equipe affirme que le choix numéro 1 des dirigeants girondins est Albert Rieira, ancien joueur des Girondins de Bordeaux au début des années 2000 et à présent entraîneur. Seul problème pour Gérard Lopez, l’Espagnol n’est pas libre, il occupe depuis cet été le poste d’entraîneur du club slovène du NK Celje, lequel n’a aucune raison de laisser partir Albert Rieira puisque cette équipe est en tête du championnat. Cependant, le quotidien sportif affirme que Rieira a déjà donné son accord aux Girondins pour un contrat d’un an et demi, laissant le soin aux deux clubs de négocier un accord. Les choses devraient rapidement avancer dans un sens ou un autre, Bordeaux voulant très vite avancer. De son côté, le club du NK Celje confirme être en contact avec le club français concernant l'entraîneur espagnol.