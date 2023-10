Bordeaux ‍: Guion viré, Montanier et Stéphan sur la liste

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Les Girondins de Bordeaux ne perdent pas de temps. David Guion était tout juste écarté de son poste d'entraîneur que Gérard Lopez avait déjà une liste de successeurs. Ils sont au moins 4 et sont connus de la Ligue 1 pour la plupart d'entre eux.

La défaite de trop pour David Guion et Bordeaux samedi après-midi. Battus par le surprenant leader de Ligue 2 Laval 1-0, les Girondins 13es n'ont eu d'autre choix que de mettre à pied leur entraîneur. Cela est venu confirmer la tendance exprimée par les rumeurs des dernières semaines. Le destin de Guion était scellé depuis un moment et L'Equipe l'a montré dans les heures suivantes. En effet, le quotidien sportif français a révélé que Bordeaux préparait déjà la succession de l'ex-entraîneur bordelais, ayant listé au moins quatre techniciens susceptibles d'arriver prochainement.

4 entraîneurs connus et un cinquième en attente

Les cibles de Gérard Lopez sont toutes libres et se nomment : Philippe Montanier, débarqué de Toulouse l'été dernier. Julien Stéphan, passé par Strasbourg la saison passée. Oscar Garcia, ancien de l'ASSE et Reims. Et, enfin, le belge Karel Geraerts qui a fait du bon travail à l'Union Saint-Gilloise avant d'entrer dans le viseur de Lorient et Nice cet été.

Ils ont tous été sondés en compagnie d'un cinquième technicien. L'identité de ce dernier n'a pas été révélée par L'Equipe toutefois. L'objectif pour Bordeaux est d'avoir un entraîneur au plus tard la semaine prochaine. Le temps presse pour le 13e de Ligue 2, bien en retard dans son objectif de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Un élément indispensable pour sa viabilité financière, ce qui pourrait faire grimper le salaire de l'heureux élu sur le banc de touche bordelais.