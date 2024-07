Bordeaux évite la honte du siècle en Espagne

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux sont actuellement en stage en Espagne, au moment même où le club au scapulaire traverse une crise gravissime. Mais les joueurs ont failli être rattrapés par cette situation.

Tandis que Gérard Lopez ne cache plus son inquiétude concernant l'avenir des Girondins de Bordeaux, attendus la semaine prochaine par la DCNG, et que l'ombre d'un dépôt de bilan plane au-dessus du Haillan, les joueurs sont actuellement à Gérone où ils effectuent un stage de préparation, l'idée de reprendre en Ligue 2 étant toujours possible, même si pour l'instant le club est rétrogradé en National. Cependant, plusieurs sources confirment que l'effectif bordelais est informé en temps réel des événements et que l'annonce de la fin des négociations avec les propriétaires de Liverpool. « Le capitaine Yoann Barbet a été informé de la situation par le directeur général Thomas Jacquemier. Les agents sont sollicités mais aucun club intéressé ne bougera puisque les joueurs seront peut-être libres dans quelques jours », précisent nos confrères de Sud-Ouest.

Facture impayée, Bordeaux a frôlé le pire

Mardi, le club de Bordeaux a été menacé d’être viré du stage où le club se trouve en Espagne car rien n’avait été payé



Pour expliquer à quel point la situation est abyssale... — Romain Molina (@Romain_Molina) July 19, 2024

Mais Romain Molina fait lui une révélation totalement incroyable. Le journaliste affirme que la situation financière des Girondins de Bordeaux a bien failli valoir au staff et aux joueurs de se faire virer de l'établissement où ils séjournent en Espagne. « Mardi, le club de Bordeaux a été menacé d’être viré du stage où le club se trouve en Espagne car rien n’avait été payé. Pour expliquer à quel point la situation est abyssale... », révèle Romain Molina, qui ne va pas jusqu'à dire ce qui a permis finalement à ce que les choses s'arrangent entre le club au scapulaire et les responsables espagnols.