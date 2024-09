Andy Carroll rejoint Bordeaux (officiel)

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi midi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé la signature de l’attaquant international anglais Andy Carroll (35 ans) en provenance d’Amiens.

💥 MERCATO 💥



Welcome @AndyTCarroll 😉 Le club 🔵⚪ est enchanté d'accueillir l'attaquant international anglais 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Une très grande expérience du haut niveau avec près de 4️⃣5️⃣0️⃣ matches pros, un renfort de choix pour l'attaque bordelaise ! pic.twitter.com/QQfFC4sM7h — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 18, 2024

« Pour la première fois de sa longue carrière, il part à l’étranger à l’été 2023 et plus précisément à Amiens. Toutes compétitions confondues, l’attaquant a disputé 35 matches, pour 4 buts et une passe décisive. Andy arrive à Bordeaux pour renforcer le secteur offensif. A 35 ans, il possède une expérience incomparable du haut niveau. International anglais (9 sélections, 2 buts), il affiche près de 450 matches professionnels. Son gabarit, son talent du buteur et son esprit de combat aideront à coup sûr les Marine et Blanc cette saison. Nous sommes impatients de le voir sur le pré ! » écrit le club au scapulaire sur son site officiel. Voilà en tout cas un renfort inattendu pour les Girondins de Bordeaux, car il était difficile d’imaginer un jour cet ancien attaquant de Liverpool et de la sélection anglaise en National 2 en France.