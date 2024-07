L2 ‍: Bordeaux relégué en National, zéro inquiétude

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Mardi, la DNCG a pris la décision de rétrograder les Girondins de Bordeaux en National. Gérard Lopez a fait appel et espère vendre le club au scapulaire dans les deux semaines afin d’éviter la catastrophe.

Comme un mauvais film qui se répète, les Girondins de Bordeaux ont une nouvelle fois été rétrogradés à titre conservatoire par la DNCG. Mardi, le gendarme financier du football français a -comme en 2022- pris la décision de reléguer le club au scapulaire en National, une décision qui peut encore changer puisque Gérard Lopez a fait appel. L’homme d’affaires luxembourgeois espère boucler dans les jours à venir la vente des Girondins de Bordeaux à Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, ce qui éviterait au club aquitain de descendre d’un nouvel étage.

L’inquiétude et le stress pourraient miner les joueurs et les employés, mais ce n’est pas vraiment le cas selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national fait un point sur l’ambiance qui règne au sein du groupe bordelais. Force de l’habitude, peut-être, la confiance est de mise et tout le monde fait comme si les Girondins allaient reprendre la saison en Ligue 2 dans quelques semaines. « Les joueurs savent que c'est très incertain mais au fond d'eux-mêmes, ils se disent que ça va le faire parce que ce n'est pas la première fois que le club se trouve confronté à cette situation » affirme d’ailleurs à L’Equipe le proche d’un joueur cadre du vestiaire.

Le mercato de Bordeaux en stand-by

Preuve que le staff des Girondins n’est pas encore en panique totale, le programme n’a pas évolué malgré l’annonce de la DNCG. Les Girondins se rendront à Gérone pour un stage de 9 jours du 15 au 24 juillet. En revanche, le mercato est logiquement impacté par cette décision à titre conservatoire. Un accord de principe avait par exemple été trouvé pour la prolongation de Vital Nsimba, mais le dossier est en stand-by, comme tous les autres. Chez les supporters bordelais, on espère désormais que la vente du club à Fenway Sports Group pourra se finaliser afin d’éviter une terrible relégation au troisième échelon national.