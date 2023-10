Albert Riera arrive à Bordeaux, les Girondins ont leur entraineur

Licencié par Bordeaux suite à une défaite contre Laval, David Guion va être remplacé par Albert Riera selon les renseignements de Fabrizio Romano. L'ancien adjoint de Galatasaray a évolué avec les Girondins en tant que joueur entre 2003 et 2005 et aura la lourde tâche de ramener le club en Ligue 1.

🚨🔵 Albert Riera set to be appointed as new head coach at Bordeaux. Deal has been agreed in principle.



Formal steps to follow and contract being prepared for former #LFC player to join Bordeaux as manager. pic.twitter.com/R00dkBnrdE