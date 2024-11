80 euros de l’heure, tout se paye chez les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux essayent de sortir la tête de l'eau après une nouvelle relégation administrative. Désormais en National 2, le club au scapulaire ne peut plus vivre avec le même train de vie qu'auparavant.

Il y a quelques mois, les Girondins de Bordeaux apprenaient leur descente en National 2 depuis la Ligue 2. La faute à la gestion plus que contestable du club par Gérard Lopez. Une gestion qui a forcé le club au scapulaire à déposer le bilan et donc à repartir depuis le niveau amateur. Une catastrophe pour le club bordelais, qui a désormais pas mal de problèmes à gérer. Il s'est notamment posé la question du stade, le Matmut Atlantique. Idem pour le château du Haillan et ses alentours, qui avaient été mis à la disposition du club par la ville lorsque le Girondins évoluaient dans le monde professionnel. Car plus des trois quarts des employés du club bordelais sont concernés par un plan social mis en place en octobre. Cette réduction considérable des effectifs et le changement de statut rendent obsolète la convention d’occupation temporaire donnée au club bordelais par la mairie pour le Haillan.

Des nouveaux occupants au Haillan

Dans le passé, Bordeaux pouvait occuper le domaine pour un loyer de 16 000 euros par mois. Une somme désormais beaucoup trop élevée pour le club. L'accord fixé dans le passé pour occuper le château du Haillan et ses alentours est donc en renégociation. Pour le moment, la gestion des infrastructures du foot amateur de la plaine du Haillan est prise en charge par la mairie. L'espace pro, qui comporte un bail emphytéotique administratif pour un euro symbolique jusqu’en 2060, est toujours à disposition du club au scapulaire. Le problème réside dans l’utilisation du château et de ses environs. Et il doit être réglé à la fin du mois de novembre. Pour faciliter les choses, Bordeaux va être dans l'obligation de partager les locaux. Comme rappelé au Figaro par Mathieu Hazouard, adjoint au maire chargé des sports, Bordeaux n'a plus que 10 salariés et se retrouve à compter tous les euros dépensés. Toujours selon le média, les infrastructures de la ville sont désormais louées 80 euros de l’heure à chaque entraînement des Girondins. Les temps ont bien changé à Bordeaux et la Mairie veut avoir le bon équilibre pour aider le club sans que les dépenses ne soient trop élevées pour la ville.