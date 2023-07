Zidane avec la France aux JO, c'est le projet Paris 2024

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Sylvain Ripoll est en grand danger à la tête de l’Equipe de France Espoirs après l’élimination dès les quarts de finale de l’Euro. Pour lui succéder, un nom inattendu est sorti… celui de Zinedine Zidane.

Les attentes étaient énormes autour de l’Equipe de France espoirs, au vu de la composition de l’effectif, durant cet Euro. Une fois de plus, la déception a tout emporté sur son passage après l’élimination de dimanche soir dès le stade des quarts de finale contre l’Ukraine. Une élimination qui fragilise grandement Sylvain Ripoll, dont l’avenir est hautement incertain et qui fera le point sur son avenir avec Philippe Diallo dans les prochaines heures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

En cas de licenciement de Sylvain Ripoll, quel entraîneur pourrait lui succéder ? A la surprise générale, celui de Zinedine Zidane est évoqué. Pour l’heure, l’ancien manager du Real Madrid n’est pas une piste étudiée par la Fédération française de Football. Mais la FFF pourrait tenter le coup selon Didier Roustan, lequel a lâché l’idée Zizou chez les Espoirs sur le plateau de L’Equipe du Soir, arguments à l’appui.

La surprise Zidane en Equipe de France espoirs ?

« Sélectionneur des espoirs, ce n’est pas toujours un poste facile mais le fait que les Jeux olympiques soient à Paris avec des joueurs d’envergure comme Mbappé et une très grande attente, ça change la donne. Je ne vois pas Ripoll présenter toutes les garanties pour avoir une chance de gagner la médaille ou même de faire bonne figure. Avec les joueurs qu’il y aura, l’objectif sera de gagner » a d’abord analysé Didier Roustan dans L’Equipe du Soir avant de lâcher le nom de Zinedine Zidane à la surprise générale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

« Qui mettre à la place ? Je pense qu’il faudrait poser la question à quelqu’un comme Zinedine Zidane. Il ne va pas attendre trois ans avant de reprendre une équipe. Certes, ce serait dévalorisant de prendre l’Equipe de France espoirs. Mais on connait son attachement aux Bleus, si on lui dit que c’est pour un an, comme l’avait fait Henri Michel à l’époque, pourquoi pas ? Il prendra un jour la succession de Deschamps, si Euro catastrophique des Bleus, on aura Zidane sous la main. S’il n’a pas de proposition pour cette saison, il a envie d’entraîner, ça créerait un élan formidable autour des Espoirs et de la FFF », fait remarquer Didier Roustan, convaincu qu’il y a quelque chose à tenter avec Zinedine Zidane à la tête de l’Equipe de France espoirs. Et, même si les chances de convaincre « ZZ » sont minces, qui ne tente rien n’a rien.