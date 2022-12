Zidane au Brésil, la France devrait avoir honte

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Zinedine Zidane devrait très prochainement retourner sur un banc. Et le Brésil aimerait beaucoup sauter sur l'occasion pour faire signer la légende française, pour qui l'équipe de France semble se dérober.

Le Brésil n'y arrive plus en Coupe du monde depuis 2002. Malgré du beau football pratiqué lors de cette nouvelle édition au Qatar, la Seleçao n'a pas franchi les quarts de finale. Ces échecs successifs inquiètent de plus en plus les fans brésiliens, qui souhaitent repartir du bon pied après la fin à l'ère Tite. Parmi les successeurs possibles sur banc du Brésil : Zinedine Zidane. Et cela même si l'idole du foot français est également citée parmi les potentiels repreneurs de l'équipe de France pour l'après-Deschamps. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane sera attentif aux propositions qui lui sont faites, car on semble très proche d'une prolongation de Deschamps chez les Bleus et Zizou n'attendra pas un siècle. Selon Pierre Maturana, entraîner le Brésil serait une formidable opportunité pour le Ballon d'Or 98, un peu inespérée même.

Zidane invité à accepter la proposition du Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Selon lui, difficile pour Zidane de trouver mieux que la Seleçao dans sa situation. « Zidane au Brésil, qui ça ne fait pas rêver ? Une sixième étoile avec le Brésil, ce serait extraordinaire. Deschamps ou pas en équipe de France, je trouve ça séduisant comme idée. Quand on voit le vivier de joueurs qu'il avait au Real Madrid, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le Brésil. Il y a aussi des joueurs extraordinaires qui ont du mal à gagner et qui sont traumatisés par cette Coupe du monde. Il va falloir un peu repartir de zéro. Repartir avec Zidane qui a ce truc de s'imposer face aux grands jours, c'est pas mal. Et aussi, je ne sais pas où Zidane pourrait aller dans un club ? Faut cravacher s'il va à la Juve. Je pense que c'est une bonne porte de sortie dans une carrière que d'aller chercher le Brésil », a notamment indiqué Pierre Maturana, impatient de savoir si le champion du monde 98 prendra ou non les rênes du Brésil.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 à tous pour votre 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 depuis le début de la Coupe du Monde 🇫🇷💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/IfCvF2XurN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Mais voir Zinedine Zidane sélectionneur de la Seleçao plutôt que de l'équipe de France ne fait pas que des heureux, la finale France-Argentine étant pour certains le bon moment pour marquer la fin de l'ère Didier Deschamps. « Que Zidane aille au Brésil, j’ai un peu de mal à y croire, même s’il peut être flatté par l’offre (…) OK on ne le verra pas avec le maillot du Brésil, mais même avec le survêtement j’aurai du mal. A la Fédération française, on a du lui faire miroiter avant le Mondial que la tendance était que c’était la fin avec Deschamps, qu’au bout de 10 ans il allait s’arrêter. On a fait comprendre à Zidane de se tenir prêt, même si Le Graët s’en défend. On nous prend pour des dindons. Zidane est peut-être déçu de ce qu’il s’est passé du côté de la France, maintenant je n’imagine pas un Zidane qui veuille se venger ou faire payer la France en allant au Brésil. C’est un homme qui est réfléchi et qui est intelligent, mais pour lui le Brésil ce n’est pas ce dont il voulait. S’il n’y a pas l’équipe de France, l’Espagne pouvait être une solution de replis, mais ils ont déjà nommé un successeur. En club, il y a la Juventus, le PSG, et pourquoi pas un retour à Madrid », a prévenu un Walid Acherchour très agacé par l'attitude de la France à l'encontre d'une de ses légendes.