Zidane mis KO par Deschamps, le Brésil l'attend !

La place de finaliste de l'équipe de France lors du récent Mondial au Qatar a fait de Didier Deschamps le grandissime favori pour se succéder à lui-même au poste de sélectionneur des Bleus. Zinedine Zidane va devoir s'y faire.

Zinedine Zidane s’est fait extrêmement discret durant le Mondial au Qatar, le légendaire joueur et entraîneur français apportant son soutien aux Bleus de Didier Deschamps juste avant la finale contre l’Argentine. Ambassadeur de cette Coupe du Monde, Zizou n’a même pas été vu lors des 64 matchs au menu de la compétition, et il n’a pas répondu positivement à l’invitation d’Emmanuel Macron pour venir assister au dernier match à Doha. Mais si le nom de Zinedine Zidane reste dans l’actualité, c’est bien évidemment en raison de l’incertitude autour de l’avenir de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France. Didier Deschamps est arrivé à la fin de son contrat avec la Fédération Française de Football, et c’est à lui de désormais décider s’il va prolonger ou non son engagement. Si Noël Le Graët est favorable à ce scénario, comme pas mal de monde, ce dernier sait qu’en cas de décision négative de DD, alors ZZ sera le grandissime favori. Oui mais.

Zinedine Zidane, l'idole du Brésil ?

A l’heure qu’il est, la seule certitude que l’on a concernant l’avenir de Didier Deschamps, c’est qu’il rencontrera le président de la FFF probablement avant même le réveillon du Jour de l’An, et lui fera part de sa décision. Car même si les cendres du Mondial 2022, et de l’incroyable finale perdue contre l’Argentine, sont encore chaudes, dès le mois de mars l’équipe de France entamera sa campagne qualificative pour l’Euro 2024. Et ce ne sera pas un match simple, puisque les Bleus affronteront les Pays-Bas. Pour l’instant, la tendance est à un renouvellement du contrat de Didier Deschamps au moins jusqu’à cet Euro et pourquoi pas jusqu’au Mondial 2026. Un choix qui s’impose, le vestiaire tricolore appréciant les méthodes de l’actuel coach, et ce dernier étant conscient d’avoir sous ses ordres une jeunesse dorée menée par Kylian Mbappé. Pour Zinedine Zidane, le suspense touche à sa fin, mais Zizou semble avoir compris que cela ne tournait pas dans son sens.

Car s’il a refusé de prendre les commandes du Paris Saint-Germain après le limogeage de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane n’a pas l’intention de rester inactif une éternité. Et en ce 25 décembre, tandis que son rêve absolu, à savoir diriger l’équipe de France, s’éloigne, le nom du champion du monde 98 revient de manière intensive au Brésil. Selon le quotidien sportif, plusieurs joueurs de la Seleçao, que ce dernier a eus sous ses ordres au Real Madrid, poussent pour que Zinedine Zidane soit désigné afin de tenter d’enfin pouvoir ajouter une sixième étoile sur le maillot brésilien et à priori sa venue ferait le bonheur de toute une nation, même si Zizou a souvent été le bourreau de la Seleçao lorsqu'il était le chef d'orchestre de la France. Un témoignage confirme ce scénario.

« Zidane fascine tous les Brésiliens - dont l'influent Ronaldo - et a la cote auprès de ses anciens joueurs, comme Vinicius Jr, Eder Militao ou Casemiro. Mais accepterait-il un tel défi ? Pourrait-il devenir le premier étranger à commander la Seleçao depuis l’Argentin Filpo Nuiiez en 1965? Même si Zidane est la bête noire du Brésil, qu'il a dompté en finale de la Coupe du monde en 1998 et en quarts en 2006, nul doute qu'il recevrait un accueil des plus favorables de la part des Brésiliens, qui l'ont toujours considéré comme l'un des leurs », explique Eric Frosio, le très bien informé correspondant de L’Equipe à Rio de Janeiro. Car si les noms de Carlo Ancelotti et même José Mourinho ont circulé pour venir succéder à Tite, limogé dès l'élimination du Brésil face à la Croatie, c'est bel et bien Zinedine Zidane qui fascine la Seleçao.