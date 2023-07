Viva l’Algérie, Gouiri tourne le dos à la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Alors qu’il portait le maillot de l’Equipe de France il y a un mois lors de l’Euro espoirs, Amine Gouiri a finalement décidé de représenter l’Algérie pour la suite de sa carrière.

Amine Gouiri a certainement disputé son dernier match sous les couleurs de l’Equipe de France face à l’Ukraine le 2 juillet lors de l’Euro espoirs. En effet, la défaite 3-1 des Bleuets en quart de finale de la compétition restera sans doute comme le dernier souvenir de l’attaquant du Stade Rennais sous les couleurs tricolores. A l’instar d’Houssem Aouar avant lui, le buteur de 21 ans a fait le choix de l’Algérie pour la suite de sa carrière de footballeur international.

A en croire les informations du média algérien Le Buteur, le choix de l’ex-attaquant de l’OGC Nice et de l’Olympique Lyonnais est définitif et a été communiqué aux fédérations concernées. Ces dernières semaines, Djamel Belmadi avait fait le forcing auprès du joueur avant de le convaincre de revêtir le maillot vert de l’Algérie et visiblement, les efforts du sélectionneur des Fennecs ont été payants. Amine Gouiri a effectivement informé son futur coach national qu’il était à sa disposition dès le mois de septembre pour les matchs contre la Tanzanie en éliminatoires de la CAN et face au Sénégal en match amical.

Une absence à venir pour Gouiri durant la CAN ?

Le média indique que Yasser Larouci, qui a également disputé l’Euro espoirs avec l’Equipe de France, a de grandes chances de suivre le même chemin. En ce qui concerne Amine Gouiri, ce choix de représenter l’Algérie signifie pour le Stade Rennais que le futur international algérien devra s’absenter pour quelques matchs de Ligue 1 en janvier et en février lors de la Coupe d’Afrique des Nations… à condition bien sûr que Djamel Belmadi fasse appel à lui, ce qui est tout de même très probable.