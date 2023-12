Une France à la sauce PSG, Emmanuel Macron vise l'Euro 2024

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery s'impose comme l'un des tauliers du Paris Saint-Germain. Après avoir découvert l'équipe de France, le jeune milieu de terrain vise l'Euro en fin d'année. Emmanuel Macron espère qu'il y sera.

Le PSG possède l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Mais souvent, les jeunes titis parisiens explosent surtout à l'étranger. Warren Zaïre-Emery déroge à cette règle et a rapidement brûlé les étapes pour s'imposer dans l'entrejeu du club de la capitale. Une prouesse saluée par tous ses coéquipiers, comme Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France est aussi le leader offensif du PSG et a pour objectif d'aller remporter une nouvelle compétition internationale, l'Euro 2024, qui se jouera en Allemagne. Didier Deschamps prépare sa liste pour cette compétition décisive. Alors que la sélection de Warren Zaïre-Emery pour l'Euro n'est pas encore assurée, Emmanuel Macron n'hésite pas à militer pour que le natif de Montreuil soit présent.

Emmanuel Macron a trouvé son nouveau chouchou

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

« Kylian Mbappé est un très grand footballeur. D’abord, je lui souhaite un très bon anniversaire. Ensuite, c’est un immense sportif. Il a pris le capitanat. En 2024, on a un Euro que j’espère on va gagner. Il est au cœur d’une équipe où il y aura des jeunes talents comme Zaïre-Emery. Son jeune collègue est quand même entré à 17 ans sous les couleurs de l’équipe de France. J’espère qu’il va jouer à l’Euro et nous faire des merveilles. Lui, c’est une promesse et une prouesse » a déclaré le président de la République lors de l’émission C à vous, diffusée sur France 5. Habitué à encenser Kylian Mbappé, Emmanuel Macron a trouvé son nouveau chouchou et ne cache pas son admiration envers Warren Zaïre-Emery, qu'il espère voit titulaire avec Kylian Mbappé pour l'Euro. Les Bleus seront favoris pour cette compétition où ils affronteront les Pays-Bas, l'Autriche et un barragiste en phase de groupes.