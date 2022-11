Un fiasco pour les Bleus, Jérôme Rothen l’annonce

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les derniers jours avant la Coupe du monde sont catastrophiques pour les Bleus. Et selon Jérôme Rothen, il n'y aura pas de miracle au Qatar pour la France.

Le dernier Euro, la Ligue des Nations où la France est passée au bord de l’élimination, avaient incité l’équipe de France à la prudence avant le début de la compétition. Mais la cascade des forfaits, et ce ne sont pas des seconds rôles qui sont concernés, fait totalement changer le visage des Bleus avant le début de l’épreuve. Une attaquant sans Karim Benzema, c’est tout de même bien moins inquiétant pour les adversaires. Didier Deschamps va devoir faire avec, mais pour Jérome Rothen, il ne faut pas croire au miracle. Conserver son titre en Coupe du monde est déjà un incroyable exploit, alors le faire dans ces condition avec autant de signaux négatifs et des adversaires qui auront le couteau entre les dents au moment d’affronter la France, cela ne parait pas pensable pour l’ancien international tricolore. Lui qui sera au Qatar pour couvrir l’évènement avec RMC le dit clairement, les Bleus sont attendus au tournant et il ne les voit pas atteindre leur objectif.

Les Bleus doivent être meilleurs qu'en 2018

« Oui, ça va être très compliqué. Déjà parce qu’historiquement doubler la mise, depuis le Brésil (1958 et 1962), personne ne l’a fait. Il y a pourtant eu des grandes équipes, comme l’Espagne ou l’Allemagne. Nous, on est bien lotis parce qu’on a quand même gagné deux Coupes du monde en vingt ans. Donc ça te donne de la confiance, de la force et du crédit. Je pense que l’équipe de France est très respectée, mais elle est surtout l’équipe à battre. Donc ça, c’est aussi difficile parce qu’il faut être encore meilleur. Or, c’est là où j’ai des doutes, car pour moi, par rapport à 2018, on est moins forts. Collectivement parlant. On ne dégage pas cette union sacrée comme en 2018 », a livré Jérome Rothen, pour qui la France n’a pas forcément le groupe uni derrière des lieutenants forts comme en Russie. Autant de pronostics et d’avis qui pourront peut être mettre les Bleus de Didier Deschamps dans une meilleure position, la France n’ayant jamais été aussi forte que quand on l’attend pas.