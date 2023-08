TV ‍ ‍: Sur quelle chaîne et à quelle heure voir France - Maroc ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Tranquillement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine, l’équipe de France affrontera le Maroc avec l’ambition de l’emporter pour poursuivre sa route vers les sommets.

Quelle heure pour France - Maroc ?

Suite à un départ poussif, avec un nul contre la Jamaïque (0-0), la France a débloqué la machine en battant le Brésil (2-1) et surtout le Panama mercredi (6-3). Première de son groupe, la formation d’Hervé Renard a donc tranquillement validé son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde en Australie. Et pour son huitième de finale, la France est tombée sur le Maroc, deuxième du Groupe H derrière la Colombie mais devant l’Allemagne, pourtant vainqueure 6-0 du Maroc en début de compétition. Autant dire que la France fait figure de favorite dans ce match.

Cette rencontre entre la France et le Maroc se jouera ce mardi 8 août à 13 heures au Coopers Stadium d’Adelaide.

Ce sera 🇫🇷𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 - 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 en 8e de finale de Coupe du Monde 🌏🏆



Mardi 08 août à 13h ⌚️ #FiersdetreBleues pic.twitter.com/uBYmcgMgJF — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 3, 2023

Sur quelle chaîne suivre France - Maroc ?

La France et le Maroc ne se lâchent plus en Coupe du Monde. Après la demi-finale remportée par les hommes en décembre dernier, c’est au tour des femmes d’affronter leurs rivales africaines dans le cadre de la plus grande compétition de football.

Ce match entre la France et le Maroc sera diffusé en clair sur France 2.

Quelle compo pour l’équipe de France féminine contre le Maroc ?

Après avoir fait tourner son effectif lors du dernier match de poules de ce Mondial, Hervé Renard alignera forcément son équipe-type pour ce premier rendez-vous éliminatoire. Avant de potentiellement affronter le Danemark ou l’Australie en quarts, la France tentera de peaufiner ses automatismes contre le Maroc, une équipe un peu surprise.

La compo probable de la France contre le Panama : Peyraud-Magnin - Lakrar, Renard, Cascarino, Karchaoui - Dali, Geyoro, Toletti - Le Sommer, Diani, Bacha.