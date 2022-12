TV : L’audience de BeinSports fuite, France-Angleterre a vraiment cartonné

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la Coupe du monde, BeInSports a fait le choix de ne pas communiquer ses audiences.

C’est une habitude de la part de la chaîne qatarie, peu importe la compétition. Mais l’audience réalisée par BeInSports pour le match France-Angleterre a fuité. En effet, selon les informations du site PureMédias, 1 015 936 téléspectateurs ont suivi la rencontre sur la chaîne sportive samedi soir. En ajoutant ce score à celui de TF1 (17,72 millions), c’est donc au total 18,74 millions de téléspectateurs qui ont suivi la magnifique victoire de l’Equipe de France contre la formation des Three Lions. Un record pour l’année 2022 qui ne demande qu’à être battu à l’occasion du choc des demi-finales entre la France et le Maroc mercredi soir à 20 heures. Un match qui sera également co-diffusé par TF1 et BeInSports.