Trop c’est trop, le coup de sang de Tchouaméni

Par Alexis Rose

Alors que l’équipe de France s’apprête à enchaîner deux matchs en l’espace de quelques jours, Aurélien Tchouaméni a envoyé un message clair aux instances qui gèrent le football mondial.

Les footballeurs professionnels ont la belle vie, ils gagnent beaucoup d’argent et jouent de leur passion. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ont une vie tranquille. Car l’enchaînement des matchs fatigue énormément les organismes et aussi le mental. Entre la préparation estivale dès juillet et la fin de saison en mai, certains joueurs disputent plus de 60 matchs par saison. Que ce soit en club avec le championnat, les Coupes d’Europe ou les coupes nationales, mais aussi avec la sélection, les internationaux des grands clubs européens n’ont pratiquement pas de repos pendant neuf mois. Et durant cette période de trêve internationale, Aurélien Tchouaméni a profité de son passage devant les médias pour pousser un gros coup de gueule à propos des calendriers trop chargés.

« Il faut qu'on se rassemble tous pour se faire entendre »

💬 Aurélien Tchouaméni sur les calendriers chargés « évidemment que l’on joue trop de matches (…) ça se matérialise par des blessures (…) à un moment les joueurs devraient faire ou dire quelques chose » pic.twitter.com/wY41XsSfHx — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2023

« Évidemment qu'on joue trop de matchs, c'est une surprise pour personne. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir une semaine à un seul match. Ça se matérialise par des blessures, ce sont aux instances et aux joueurs de taper du poing sur la table, on a l'impression que ça ne va pas s'arranger avec de nouvelles compétitions. Il faut faire quelque chose. Quand c'est trop, ça devient un problème. On ne nous demande pas forcément notre avis. Il y a de plus en plus de matchs. J'ai vu une stat : je faisais partie des joueurs ayant joué le plus de matchs en Europe sur une période alors que j'avais été blessé. Il faut qu'on se rassemble tous pour se faire entendre », a lancé, en conférence de presse, le milieu de terrain de l’équipe de France, qui ne digère toujours pas la Coupe du Monde 2022 disputée en plein hiver au Qatar…