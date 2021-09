Triste nul pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Qualifications pour le Mondial 2022

Stade de la Meinau

France et Bosnie : 1 à 1

Buts : Griezmann (40e) pour la France; Dzeko (36e) pour la Bosnie

Expulsion : Koundé (France) à la 51e

Dans sa quête d'un ticket pour le Mondial 2022 pour le Qatar, et deux mois après la triste élimination lors de l'Euro, la France recevait la Bosnie ce mercredi dans un stade de la Meinau bien chaud. Mais après un début de match sans grand relief, les visiteurs frappaient les premiers, Dzeko trompant Lloris d'une frappe tendue (0-1, 36e). La France n'avait pas le temps de douter, puisque sur un corner, Griezmann égalisait, même si fallait l'usage de la VAR pour confirmer que le ballon avait franchi la ligne (1-1, 40e).

Ah si seulement il existait un joueur français, performant en ce moment, expérimenté, se mettant toujours au service de l’équipe et typiquement capable de débloquer un match fermé comme celui-là…



Ah si seulement. #FRABOS pic.twitter.com/JoxyNBE8sE — 🐘 (@Ripisylve) September 1, 2021

La seconde période était équilibrée, même si les Bleus se retrouvaient rapidement à dix après l'expulsion logique de Koundé (51e). Face à une formation de Bosnie qui tenait son rang, la France avait bien du mal à se mettre en valeur, et Deschamps décidait alors de lancer Coman et Martial à la place de Griezmann et Benzema histoire de changer la donne. Finalement, c'est la Bosnie qui se montrait la plus dangereuse, encore une fois par Dzeko (81e), puis par Prevljak (86e). Le score en restait là, et la France, qui pouvait faire un pas décisif vers le Qatar suite au nul de l'Ukraine contre le Kazakhstan (2-2), devra se contenter d'un point qui lui permet tout de même de rester en tête du groupe.

Classement du groupe D