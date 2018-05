EdF : Que Mbappé arrête de faire du Neymar demande un consultant

Dans : Equipe de France, PSG.

Joueur offensif clairement le plus dangereux ce lundi face à l’Irlande, Kylian Mbappé a montré qu’il avait déjà du feu dans les jambes en vue de la Coupe du monde.

Autant dire que celui qui a le numéro 10 dans le dos pourrait frapper très fort en Russie. A condition de simplifier son jeu. Car si ses accélérations sont spectaculaires, et que ses passements de jambes font mal, ils empêchent parfois d’aller à l’essentiel note Pierre Ducrocq. Pour l’ancien milieu de terrain du PSG désormais consultant sur RMC, Mbappé devrait retrouver un peu de spontanéité, que sa collaboration avec Neymar et ses dribbles chaloupés a un peu mis à mal.

« Cela a déjà été le cas avec le PSG très souvent cette saison, il fait un peu du mimétisme de Neymar. Il est beaucoup plus efficace quand il fait ce qu’il faisait très bien avec Monaco, c’est à dire de bouffer les espaces devant et faire parler sa vitesse. Quand il a pu le faire, il oublie de faire simple, d’accélérer et de frapper du gauche en première intention. Au lieu de cela, il crochète, il attend, et sur cette action, il remet à Giroud alors que ce n’est plus dans le bon timing. Cela a souvent été un souci cette saison, et parfois il est là-dedans. Après, il a toujours cette faculté à déposer tout le monde grâce à son démarrage sur 3-4 mètres », a livré un Pierre Ducrocq persuadé que Mbappé gagnerait à aller au bout de ses actions sans toujours tenter la combinaison parfaite dans la surface.