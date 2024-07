Totalement cramé, Griezmann dit adieu au onze de la France

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Encore décevant contre le Portugal (0-0, 5-3 tab) vendredi en quarts de finale de l’Euro, Antoine Griezmann n’est plus aussi indispensable à l’équipe de France. A tel point que son statut de titulaire est désormais remis en question.

Un nouveau casse-tête se profile pour Didier Deschamps. Pour la demi-finale de l’Euro face à l’Espagne mardi, le sélectionneur de l’équipe de France n’aura pas le droit à l’erreur dans le choix du schéma et dans celui des hommes. Il sera pourtant difficile de trancher sur certains cas comme Antoine Griezmann. Longtemps jugé indispensable dans l’animation offensive, l’attaquant des Bleus, encore décevant contre le Portugal vendredi, ne répond pas aux attentes dans la compétition.

🗣💬 "Si Griezmann n'est pas au top, il est indispensable. Il est cramé. C'est notre maître à jouer mais quand il n'est pas en forme, il faut passer sur les côtés"@jerome_pineau5 estime que le niveau de performances ne rend pas Griezmann indispensable aux Bleus à l'Euro. pic.twitter.com/qS4QNeIhFI — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) July 6, 2024

Pour Jérôme Pineau, le joueur de l’Atlético Madrid a perdu son statut. « Griezmann n'est pas indispensable sur le terrain, a jugé le chroniqueur de RMC. C'est un joueur qui casse les lignes. Quand il est en jambes, il peut perturber les défenses adverses et il fait jouer l'équipe de France. Quand on voit les matchs de l'Euro, on voit que toutes les équipes viennent face à l'équipe de France pour défendre et jouer en contre. Et à ce petit jeu, il faut du très grand Griezmann et ce n'est pas du très grand Griezmann. »

Griezmann n'y arrive plus

« A partir de là, je pense que l'équipe de France doit s'adapter au jeu des autres. Dans ce cas-là, si Grizou n'est pas au top de sa forme, même si c'est un joueur que j'adore, comme on a sorti Mbappé hier, il faut savoir sortir Griezmann, a estimé l’ancien coureur cycliste. Dans cet Euro-là, c'est une pâle copie de ce qu'il a déjà fait. Peut-être que son jeu fait qu'il y un focus sur lui et que ça permet en fin de match de créer des espaces pour d'autres joueurs. Mais pour moi, dans le jeu qu'il développe actuellement, et au vu de son état physique, il est clairement cramé, il n'a pas les cannes, il n'est pas bien. »

« Quand il n'est pas bien en bas, il n'est pas bien dans la tronche et c'est normal chez tout athlète. A partir du moment où notre dynamiteur, notre maître à jouer, celui qui casse des lignes et qui va emmerder dans l'axe les défenses adverses, ne sait pas le faire, il faut savoir jouer sur le côtés. Et à ce petit jeu-là, il faut faire appel à quelqu'un d'autre », a conseillé Jérôme Pineau, davantage convaincu par l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé à la place d’Antoine Griezmann vendredi.