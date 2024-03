Thuram humilié, le fan club de Giroud a frappé

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Titularisé contre l'Allemagne, Marcus Thuram n'a rien montré sous le maillot tricolore. Et l'attitude des supporters français a rendu tout cela très gênant.

Didier Deschamps avait décidé de faire confiance à l'attaquant français de l'Inter pour faire sauter le verrou allemand, samedi soir au Groupama Stadium, et c'est peu dire que ce choix n'était pas le bon. Même si Thuram réalise une excellente saison avec le club italien, qui survole la Serie A, ce dernier connaît un petit coup de moins bien ces derniers temps et cela a sauté aux yeux contre une équipe d'Allemagne qui a très vite trouvé comment stopper le joueur tricolore. Résultat, le joueur français de 26 ans a les pires notes de toute l'équipe de France, et il a même vécu une séquence assez perturbante. Alors que l'on était en seconde période, et que l'attaque de Didier Deschamps cafouillait totalement son football, les supporters ont réclamé l'entrée en jeu du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, des « Giroud, Giroud » très sonores tombant des tribunes lyonnaises.

1️⃣3️⃣0️⃣ pour @_OlivierGiroud_ 🙌🇫🇷



Le 3e joueur le plus capé de l’histoire des Bleus honore sa 𝟭𝟯𝟬𝗲 𝘀𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 ce soir face à l’Allemagne 💙#FRAALL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tZDNinAQcT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2024

A l'heure de jeu, Didier Deschamps décidait alors de lancer l'attaquant de l'AC Milan à la place de celui de l'Inter. L'occasion pour Olivier Giroud de fêter sa 130e sélection avec l'équipe de France, mais probablement pas comme il l'espérait. Car tout comme Marcus Thuram, Giroud a été transparent, seul un superbe geste technique à l'ultime minute rappelant le talent de celui qui devrait rejoindre Hugo Lloris à Los Angeles lors du prochain mercato. Pour Vincent Duluc, le naufrage de Marcus Thuram et de son remplaçant est presque logique, et le sélectionneur national doit assumer sa part de responsabilité dans cette double erreur.

« Les choix de départ de Didier Deschamps n'ont pas donné grand-chose, à l'image des grandes difficultés de Marcus Thuram pour exister à ce poste dans l'axe d'une attaque à trois, mais le coaching du sélectionneur aura été tout aussi vain, alors qu'il semblait logique de changer les deux latéraux, un milieu, et l'avant-centre. Mais alors que le public lyonnais avait réclamé Olivier Giroud depuis de longues minutes, rappelant que les sales soirées suscitent la nostalgie et donnent raison aux absents, l'entrée en jeu du Milanais, jusqu'à sa volée dangereuse sur un centre de Mbappé, lui aura montré qu'il existe rarement de solution simple à un problème compliqué », fait remarque l'éditorialiste de L'Equipe. De son côté, Didier Deschamps ne s'est pas vraiment mouillé : « Olivier n'a pas eu plus de ballons, et ne s'est pas plus mis en évidence que Marcus. Le poste d'avant-centre, dans les conditions où on était, est compliqué. » Il reste le match amical contre le Chili, mardi à Marseille, pour permettre à Marcus Thuram de montrer que tout cela était un mauvais rêve et qu'il est en mesure de contester son poste à Olivier Giroud.