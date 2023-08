France ‍: Thierry Henry n'a pas signé, CBS veut le garder

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Thierry Henry n'a toujours pas signé son contrat afin de devenir le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. A priori, la FFF va devoir céder à la demande de CBS qui veut conserver l'ancien attaquant vedette des Bleus dans son équipe de consultants.

« La Fédération Française de Football a le plaisir d’annoncer la nomination de Thierry Henry à la fonction de sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, pour une durée de deux ans, jusqu’en 2025. Gérald Baticle rejoindra le staff de Thierry Henry en tant qu'entraîneur-adjoint ». Lundi dernier, la FFF a officialisé la nomination de Thierry Henry à place de Sylvain Ripoll, mais à l’heure qu’il est, le champion du monde 2018 n’a pas encore signé son contrat. Il est vrai que Titi avait plusieurs engagements médiatiques. Et si l’accord avec Prime Vidéo a été rapidement trouvé, la chaîne d’Amazon ayant annoncé le départ de son consultant vedette, CBS se fait tirer l’oreille. Il est exact que sur cette chaîne, Thierry Henry a pris un poids médiatique énorme avec ses deux compères Micah Richards et Jamie Carragher. Au point que Philippe Diallo a compris qu’il allait devoir faire des concessions.

CBS pourrait garder Thierry Henry

Thierry Henry pourrait donc continuer à conserver son rôle de consultant de la chaine anglo-saxonne pour les matchs de Ligue des champions en parallèle avec son rôle de sélectionneur national. « Il semble plus aisé pour Thierry Henry de poursuivre son activité sur CBS lors de ses soirées européennes. D'ailleurs, la chaîne américaine n'a pas encore officialisé le départ ou non du Français, lui-même ne s'est pas encore exprimé et Philippe Diallo, le président de la FFF, a ouvert la porte à la poursuite de cette collaboration », explique Sacha Nokovitch dans les colonnes de L'Equipe. Autrement dit, les amateurs du Thierry Henry version anglaise devraient continuer à se régaler de ses bons mots et de ses analyses pointues.