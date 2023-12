Thierry Henry enfin Ballon d’Or, la scène hilarante ‍!

Reconnu pour sa riche carrière, Thierry Henry aurait peut-être mérité de remporter le Ballon d’Or. L’anomalie a donc été corrigée cette année puisque le consultant français a reçu le trophée tant convoité, et offert par le Père Noël en personne sur le plateau de la chaîne américaine CBS Sports.

Nommé sélectionneur de l’équipe de France Espoirs en août dernier, Thierry Henry n’a pas totalement abandonné sa casquette de consultant. L’ancien attaquant a dû quitter ses fonctions chez le principal diffuseur de la Ligue 1 Prime Video. Mais la Fédération Française de Football l’a laissé poursuivre son activité avec CBS Sports. Le technicien peut ainsi continuer à amuser les téléspectateurs aux côtés de l’animatrice Kate Abdo, mais surtout avec les autres consultants Micah Richards et Jamie Carragher.

What do you get the man who has everything? 🤔



St. Meeks brought Thierry Henry the one thing he should've gotten 20 years ago. 🏆 pic.twitter.com/ToDx9B5mAK