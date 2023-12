Son buzz avec l’Arabie Saoudite, Hervé Renard a remis ça

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Malgré le large succès face à l’Autriche (3-0) vendredi en Ligue des Nations, Hervé Renard n’était pas totalement satisfait. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine a dû pousser un coup de gueule dans le vestiaire, à l’image de sa célèbre causerie au Mondial 2022 avec l’Arabie Saoudite.

C’était l’une des images fortes de la Coupe du monde 2022. Lors de l’exploit réalisé contre les futurs champions argentins (2-1), Hervé Renard s’en était pris à ses joueurs dans un discours mémorable. L’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite avait fait le buzz tant sa causerie avait été relayée. Près d’un an plus tard, le coach de l’équipe de France féminine a dû pousser un nouveau coup de gueule à la mi-temps, cette fois lors du match de Ligue des Nations remportée face à l’Autriche vendredi.

Hervé Renard a fait trembler les murs

« On n'était pas satisfaits, quand on mène 1-0 à la mi-temps, c'est bien de mettre de l'intensité, a expliqué le technicien. On voyait que cette équipe autrichienne avait des principes pour rechercher la profondeur assez rapidement. Il fallait être plus près, avoir plus de détermination. Dans nos prises de balle, se tourner plus vers l'avant. (...) On a marqué trop tôt, on a l'occasion de faire le break juste en fin de première période. Il faut toujours mettre un petit coup de pression, j'ai l'impression d'être avec les Saoudiens (rires). »

Les premières réactions après cette belle soirée 💬



> https://t.co/4sxJaeNNXQ pic.twitter.com/ydDIUtK0fQ — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) December 2, 2023

« Elles le savaient, en rentrant au vestiaire, Wendie (Renard) a pris la parole, elles savaient que ce n'était pas suffisant, a ajouté Hervé Renard, avant de terminer sur une note positive. (...) Treize points sur quinze c'est bien. Il reste un match (mardi au Portugal). La qualification pour le Final Four est assurée, félicitations à elles, elles ont bien bossé même si on doit mieux faire en première période. » Reste à savoir si la Fédération Française de Football a filmé la causerie à l’origine du réveil des Bleues.