Zidane à la tête des Bleus, la drôle de révélation

La France est déçue par les performances et le jeu pratiqué par l'équipe de Didier Deschamps et cela peut se comprendre. Le peuple réclame Zidane, qui n'a toutefois aucune intention de forcer son destin.

Sans club depuis 2021, Zinedine Zidane a récemment confié que le terrain lui manquait, ce qui peut se comprendre pour quelqu’un qui a passé sa vie sur ou à côté du rectangle vert. Néanmoins, l’ancien meneur de jeu n’est pas du genre à prendre le premier projet présenté, et a déjà refusé bien des propositions. Le PSG, le Bayern Munich et Manchester United auraient tenté leur chance sans succès ces dernières années. Son nom a encore été murmuré à la Juventus cet été. Mais il semble bien que Zidane n’ait envie que du Graal, à savoir l’équipe de France une fois que Didier Deschamps en aura terminé. Cela aurait pu être le cas après l’échec à l’Euro 2021 mais Noël Le Graët s’était alors empressé de prolonger le sélectionneur actuel. Désormais engagé avec les Bleus jusqu’en 2026 et la Coupe du monde sur le continent américain, « DD » n’a aucune intention de laisser sa place.

Zidane ne met aucune pression sur Deschamps

Et selon les révélations de L’Equipe, Zinedine Zidane n’a aucune intention de forcer son arrivée. Le Ballon d’Or 1998 estime avoir des arguments pour prendre les commandes des Bleus, et sait très bien qu’il pourrait semer le chaos en se proposant comme candidat, ou en critiquant le jeu pratiqué par l’équipe de France avec un tel effectif. Mais ce ne sera pas le cas, et selon le quotidien sportif, Zizou ne fait pas une fixette de sa possible arrivée à Clairefontaine et laisse tranquillement les choses se faire si besoin est.

Il continue à toucher à différents sports, comme la padel, ou s’investit dans la F1, l’une de ses passions d’enfance. Il est même soupçonné d’être le dernier porteur de la flamme olympique, pour l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 prochainement. En plus de cela, l'ancien joueur de Bordeaux et de la Juventus, sera aussi à la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid la semaine prochaine. Il gère également sa carrière sur le plan financier avec des gros sponsors qui le mettent toujours en avant, ce qu’il fait qu’il vit sa vie presque tranquillement sans être dans le besoin bien évidemment.

De quoi laisser Didier Deschamps tranquille pour les prochaines échéances. Car si le forcing est fait du côté des journalistes ou des supporters des Bleus, cela ne viendra pas d’un Zidane très tranquille sur le sujet, et qui se sent surement légitime pour oeuvrer à partir de 2026, après la prochaine Coupe du monde.