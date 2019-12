Sextape de Valbuena : Benzema n'échappera pas à un procès !

Dans : Equipe de France.

Mauvaise nouvelle pour Karim Benzema, la Cour de Cassation a refusé ce lundi la demande de son avocat d'annuler l'enquête sur l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. On va donc tout droit vers un procès pour l'attaquant du Real Madrid.

Considérant qu’un policier en charge de l’enquête avait incité des protagonistes de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena à commettre une infraction, Karim Benzema, Karim Zenati et Youness Houass avaient demandé via leur avocat de faire annuler une partie de l’enquête, ce qui aurait abouti à la fin de cette affaire. Mais ce lundi, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation de Paris, qui avait entendu les différentes parties le 25 novembre dernier, a décidé que l’enquête était parfaitement légale et elle a donc rejeté la requête en annulation de Karim Benzema et des deux autres protagonistes de cette sale affaire de chantage à la sextape.

Le dossier va donc désormais revenir sur le bureau d’une juge d’instruction et à priori toute cette histoire sera jugée par un tribunal correctionnel, avec la garantie d’un déballage de linges sales plus de 4 ans après les faits supposés. Sur le plan sportif, Karim Benzema et Mathieu Valbuena ont déjà payé puisque les deux internationaux n'ont plus jamais été rappelés en équipe de France par Didier Deschamps suite aux révélations sur cette histoire.