Sacha Boey, le futur cador des Bleus à l'Euro ‍!

Par Mehdi Lunay

Recruté par le Bayern Munich à Galatasaray, Sacha Boey est dans les radars en France désormais. Le latéral droit espère pouvoir tirer son épingle du jeu en Equipe de France d'autant que c'est très ouvert à son poste.

Quand le Bayern Munich vous recrute pour 30 millions d'euros, c'est généralement très bon signe. C'est arrivé à Sacha Boey, lequel a été au cœur du transfert surprise du mois de janvier. Les Munichois sont allés dénicher ce latéral droit français à Galatasaray. L'ancien rennais bénéficie désormais d'une médiatisation accrue en France, à lui d'être performant sur le terrain pour en profiter rapidement. En effet, l'Euro 2024 a lieu dans moins de 6 mois en Allemagne. L'Equipe de France est pratiquement constituée mais il reste quelques incertitudes pour Didier Deschamps.

Boey vise l'Euro 2024 avec l'Equipe de France

C'est notamment le cas au poste de latéral droit, celui de Sacha Boey justement. Jules Koundé a perdu la confiance de Didier Deschamps après plusieurs prestations inquiétantes. Jonathan Clauss a pris la place de titulaire mais le Marseillais n'est assuré de rien. Non-sélectionné pour le Mondial 2022, Clauss n'a pas la totale confiance du sélectionneur. Une place est donc accessible, au moins comme remplaçant, et Sacha Boey l'a compris depuis un moment. Les Bleus ont été une donnée importante de l'équation quand il a accepté l'offre du Bayern.

"Pouvoir jouer l'Euro avec les Bleus, ça serait énorme !"



« Quand le Bayern vient, c’est pas deux fois. C’est un rêve pour moi d’être ici et c’est une opportunité pour moi de franchir une grosse étape dans ma carrière, et même en tant qu’homme. Et je suis ravi d’être ici. En rejoignant le Bayern Munich à six mois de l’Euro… Timing parfait ! Quand t’es dans un club comme le Bayern Munich, tout le monde regarde. Tout le monde regarde ces matchs et après, c’est à moi d’être performant. Les Bleus, ça fait rêver les Bleus. Surtout pouvoir jouer une compétition avec son pays. Ça serait énorme ! », a t-il révélé dans Téléfoot. Ne lui reste plus qu'à assurer et à jouer régulièrement. Didier Deschamps a souvent montré qu'il appréciait les joueurs qui s'imposaient dans les grands clubs européens.