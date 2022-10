Ribéry mal-aimé du foot français, un vrai scandale

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ce week-end, Franck Ribéry, qui évoluait à la Salernitana en Italie, a pris du recul et prépare l'annonce de sa retraite.

Avec 81 sélections en Equipe de France, 89 matchs à l’Olympique de Marseille et plus de 400 matchs sous les couleurs du Bayern Munich (123 buts en Allemagne), Franck Ribéry a réussi une carrière exceptionnelle. L’ancien international français, qui a frôlé le Ballon d’Or en 2013, a mis fin à cette carrière d’exception. A la Salernitana depuis 2021, le natif de Boulogne-sur-Mer, handicapé par des genoux de plus en plus fragiles, s’est officiellement retiré. L’occasion pour les observateurs de faire le bilan du parcours XXL de Franck Ribéry. Et pour Willy Sagnol, actuel sélectionneur de la Géorgie, qui a partagé les vestiaires du Bayern Munich et de l’Equipe de France avec Franck Ribéry, il est clair que l’ancien attaquant de l’OM n'a pas été reconnu à sa juste valeur dans l’Hexagone, où il a trop souvent été une tête de turc du public français.

Willy Sagnol prend la défense de Franck Ribéry

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Franck Ribéry (@franckribery7)

« Franck fait partie de la longue liste des joueurs qui auraient dû avoir le Ballon d’Or et qui ne l’ont jamais eu. Mais il ne faut pas que ça reste une cicatrice pour lui, parce ce que ce n’est pas forcément un reflet de la réalité. Tout le monde sait qu’en 2013, le meilleur joueur en Europe, c’était Franck Ribéry. Point à la ligne. C’est normal qu’il en ait souffert sur le coup, parce que je pense que c’est un objectif (…) Il faudrait qu’on se pose la question un jour de savoir pourquoi ça existe encore cette récompense individuelle dans un sport collectif. C’est ridicule. Il y a eu un vrai délit de sale gueule en France par rapport à Franck. C’est inadmissible. Quand tu regardes en arrière tout ce qu’il a dû subir… Forcément, il a fait des conneries lui aussi, mais tout le monde en fait des conneries. On n’est pas des saints, hein. Il y a eu un vrai délit de sale gueule. Et même pour moi, qui étais son coéquipier, c’était parfois difficile d’entendre certaines choses. Quand tu le connais, partout où il est passé, il n’y a pas grand monde pour dire que Franck n’était pas un mec bien » a lancé Willy Sagnol au micro de RMC. Un bel hommage qui fera plaisir à Franck Ribéry, lequel a globalement fait l’unanimité dans tous les vestiaires qu’il a eu l’occasion de côtoyer. Malheureusement, le vice-champion du monde 2016 n’a pas toujours eu la reconnaissance du public français, un vrai scandale aux yeux de Willy Sagnol.