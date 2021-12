PSG : Deschamps gifle Rothen

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Assuré d’être à la tête de l’équipe de France jusqu’à la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Et si le sélectionneur rebondissait un jour au PSG ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Fédération Française de Football, Didier Deschamps sera bien au Qatar dans un an pour remettre en jeu le titre de champions du monde des Bleus. Après l’échec lors du dernier Euro, DD n’aura pas vraiment le droit à une autre erreur, surtout avec l’équipe qu’il aura sous la main, avec notamment Benzema, Mbappé, Griezmann, Kanté ou Pogba. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Deschamps ne sait toutefois pas encore de quoi sera fait son avenir au-delà de ce Mondial. « Je ne sais pas si je resterai après la prochaine Coupe du monde et je ne m'en préoccupe pas. Continuer est une possibilité, ça l'a toujours été. Je ne me suis jamais soucié du lendemain. Ce n'est pas moi qui décide. Si je ne voulais pas rester après l'Euro, je ne serais pas là aujourd'hui. Même si je voulais rester et c'est le cas, c'est le président de la FFF qui décide. Je pourrais continuer ou faire autre chose après la Coupe du monde au Qatar. Je suis épanoui dans mon métier de sélectionneur, être en club c'est complètement différent. Je suis au top niveau, j'ai les meilleurs joueurs et je joue les meilleures compétitions », a lancé DD sur RMC.

🎙 Didier Deschamps sur son avenir : "Sincèrement, je ne sais pas et je ne m'en préoccupe pas aujourd'hui ! La lassitude ? J'aurais pu l'avoir après l'Euro, mais si ça avait été le cas, je ne serai pas là devant vous." #rmclive pic.twitter.com/35osvNGvhc — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 10, 2021

Toujours aussi énigmatique sur son avenir, Deschamps laissera de toute façon un jour sa place sur le banc des Bleus. Et Zinédine Zidane fera alors office de candidat idéal pour prendre sa place. Mais l’actuel sélectionneur, lui, ne se voit pas arrêter sa carrière de coach après l’équipe de France. Bien au contraire même, vu qu’il aura potentiellement envie de retrouver un projet dans un grand club européen. Comme le Paris Saint-Germain ? Jérôme Rothen ne l’espère pas. « Moi, je pense que tu ne pourrais pas entraîner le PSG. Tu ne peux pas marquer l'histoire des deux clubs. Tu as soulevé la Coupe d'Europe avec Marseille. Tu as gagné des titres en tant qu'entraîneur avec Marseille. Tu es très attaché au club et c'est normal, tu es dans les murs à l'OM. Tu as marqué l'Olympique de Marseille », a balancé le présentateur de RMC, qui n’est donc pas d’accord avec Deschamps.

🎙 "Aujourd'hui je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Je ne parle pas pour moi, des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un coach ne le pourrait pas." #rmclive pic.twitter.com/MBwZsoL1yB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 10, 2021

Tout simplement parce que DD ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas s'asseoir sur le banc de touche du PSG dans un avenir plus ou moins proche. « Je ne parle pas pour moi, mais il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, pourquoi il n'y aurait pas un entraîneur ? C'est une réflexion. Je prends un autre exemple : Antonio Conte, il a été champion comme joueur et entraîneur à la Juventus, et il va être champion avec l'Inter Milan qui est le pire ennemi. Alors, tout est possible ? Dans l'absolu, oui », a lâché le protégé de Noël Le Graët, qui n’exclut donc pas de trahir les Marseillais. Un peu comme Zizou, qui envisage actuellement de finir sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino en vue de l’année prochaine…