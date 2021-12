Deschamps l'avoue, il n'avait aucun problème avec Benzema

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Ultra-performant depuis son retour en équipe de France avant l’Euro 2021, Karim Benzema a retrouvé une certaine complicité avec Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Qui aurait pu croire cela il y a encore un an ? Pas grand-monde… En même temps, l’attaquant du Real Madrid était blacklisté par Deschamps depuis plusieurs années et l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Mais à la surprise générale, l’entraîneur de la France a fait machine arrière juste avant la préparation pour l’Euro 2021. Si KB9 a directement été au rendez-vous avec des doublés contre le Portugal et la Suisse, son retour à la dernière minute a pu perturber le groupe tricolore. Certains suiveurs de l’équipe de France n'hésitant d’ailleurs pas à dire que le come-back de Benzema avait fait plus de mal que de bien à la France à l’Euro, où les Bleus sont sortis dès les huitièmes de finale avec le statut de favoris… Un avis pas du tout partagé par Deschamps.

« Je ne peux pas revenir en arrière »

« Vous estimez que Karim Benzema avec Griezmann et Mbappé ont été performants en octobre. Ils ont été performants. Entre la Suisse et octobre, ils n'ont pas joué ensemble. À l'Euro, on n'a pas marqué des buts ? Il n'y a pas d'égo dans le groupe. Non ! Je n'ai pas de regrets sur le retour de Benzema. Cela s'est fait là, je suis content et lui est très content aussi. Cela s'est passé comme ça. Il a été performant. Il a lui aussi été déçu que cela s'arrête tôt à l’Euro, mais ne dîtes pas que la France n'a pas été performante, avec une moyenne de deux buts par match. On a été éliminés prématurément. Sur Benzema, j’ai décidé de le faire revenir quand j’ai décidé. Le plus important c'est d'avoir l'envie et de le rencontrer pour discuter longuement. Notre rencontre a été la première étape. Peu importe qui en est à l'origine. Cela s'est très bien passé. Je ne peux pas revenir en arrière. On avait un besoin commun de se voir et discuter ensemble. On a discuté de tout, en faisant un retour sur tout. On a discuté, j'ai fait ma propre analyse. Il a progressé pour arriver à être très très efficace. Il prend soin de lui et au niveau athlétique c'est du haut niveau. Je n'avais pas de problème avec lui, mais humainement il a gagné en maturité. Il a une joie de vivre, il dégage le sourire et est plus épanoui. Lui comme moi on avait besoin de se voir avant de se retrouver en équipe de France », a détaillé, sur RMC, le sélectionneur français, qui sait qu’il a fait le bon choix en rappelant Benzema. Vu que ce dernier a multiplié les bonnes performances avec les Bleus en 2021, et notamment lors du sacre à la Ligue des Nations en octobre dernier.