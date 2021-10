Placardisé par Deschamps, Giroud fait la meilleure réponse !

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Olivier Giroud a inscrit un nouveau but avec l’AC Milan samedi soir contre l’Hellas Vérone samedi soir (3-2). L’international français assure être presque de retour au tome de sa forme.

Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’a pas pu soulever la Ligue des nations dimanche dernier. Pour la deuxième fois consécutive après l’Euro, Didier Deschamps a fait le choix de ne pas sélectionner Olivier Giroud. Le coach des Bleus invoque des raisons sportives, préférant Anthony Martial, pourtant très peu utilisé à Manchester United. Quoi qu’il en soit, l’ancien attaquant de Chelsea ne lâche rien. Après un début de saison canon en Lombardie, il a contracté le Covid avant de se blesser au dos. Avant la trêve, il n’avait pu qu’entrer en cours de jeu contre l’Atlético de Madrid avant de squatter le banc contre l’Atalanta. Ces petits pépins ont ralenti sa progression. Mais Olivier Giroud est bel et bien de retour. Il a remis son équipe dans le droit chemin samedi soir à San Siro en réduisant l’écart.

🇮🇹 #SerieA

🤩 L'AC Milan en difficulté ? Olivier Giroud est là !

🦸‍♂️ L'attaquant français enfile son costume de sauveur et relance les Rossoneri, 2-1 face à l'Hellas Vérone !https://t.co/ZHtJo0ROnn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 16, 2021

« Je suis à 90%, je me sens presque libre »

Après la rencontre, Olivier Giroud s’est confié au micro de DAZN sur son état d’esprit et surtout sa condition physique. « J'ai longtemps attendu mon retour sur le terrain. En première mi-temps, c'était difficile d'entrer dans le match, mais la réaction en seconde mi-temps a été très importante. Je suis à 90 %, je me sens presque libre. C'est important pour moi, j'ai ressenti trop de frustration lors des derniers matchs. Je me sens toujours mieux, demain je serai encore mieux », a assuré Olivier Giroud, confiant et très rassurant sur la suite. Il va devoir enchaîner les bonnes performances en club pour convaincre Didier Deschamps de changer d’avis sur son cas. Le joueur de 35 ans n’a pas dit son dernier mot en équipe de France.