Pavard et Deschamps, cet appel téléphonique a tout changé

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé mardi soir contre l'Ecosse, Benjamin Pavard s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde, lui qui avait était relayé sur la touche lors du Mondial 2022. Mais Didier Deschamps a toujours compté sur le joueur passé du Bayern à l'Inter.

Depuis le Mondial 2018, et sa célèbre « frappe de bâtard » contre l’Argentine, Benjamin Pavard occupe une place à part dans le cœur des supporters de l’équipe de France. Quelles que soient les performances du joueur de 27 ans, le défenseur tricolore a toujours le soutien de pas mal de monde, même s’il n’échappe pas aux critiques qui sont souvent virulentes sur les réseaux sociaux. Et cela avait été le cas en 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar. Après un premier match raté contre l’Australie, Benjamin Pavard avait payé au prix fort en étant mis sur la touche, et même lors de la finale face à l'Argentine, Didier Deschamps avait préféré remplacer Jules Koundé par Axel Disasi.

Pourtant, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas tourné le dos à Benjamin Pavard et ce dernier lui a bien rendu en marquant un but décisif et magique contre l’Irlande, et un étonnant doublé de la tête contre l’Ecosse, une performance qui lui permet de succéder à Zinedine Zidane, lequel était le dernier à avoir fait cela, c'était contre le Brésil en finale du Mondial 1998, rien que cela. Concernant 2023, DD démontre encore son sens de la tactique et sa faculté à savoir changer d’avis.

Pavard et Deschamps, aucun divorce après le Qatar

𝟐𝟓 𝒂𝒏𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒆̀𝒔 ⌛️@BenPavard28 est le 1er joueur à marquer un 𝒅𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆́ 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒆̂𝒕𝒆 avec la France depuis un certain... Zinédine Zidane en 98 🤩#FRAECO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZwyMpINAgn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 17, 2023

Là où après le Mondial au Qatar, bien des entraîneurs auraient tourné la page définitivement, Didier Deschamps a de toute urgence fait savoir à Benjamin Pavard qu’il comptait encore énormément sur lui en équipe de France, malgré ce qu’il s’était passé au Mondial. La rumeur d’un clash entre les deux hommes avait circulé en décembre dernier, mais visiblement tout a été pardonné comme l’a confié Olivier Ménard, citant des sources internes aux Bleus. « J’ai appris cela d’un des membres de l’équipe de France, je ne vais pas donner le nom de ma source, car c’est du « off », que dès le mois de janvier, Didier Deschamps a rappelé Benjamin Pavard pour prendre de ses nouvelles, pour savoir comment cela allait. La sélection comme l’a mise en place DD oui, c'est presque un club. C'est un grand manager », a expliqué le journaliste de L’Equipe du Soir. Le coach de l'équipe de France a été récompensé par l'efficacité de son défenseur, qui a semblé rayonnant en retrouvant son poste de prédilection face à une équipe d'Écosse très modeste.