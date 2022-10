Paul Pogba et le foot, le drame n'était pas loin

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Séquestré par des hommes armés en mars dernier, Paul Pogba a envisagé de tout plaquer. Selon le témoignage d’un ami d’enfance auprès des enquêteurs, le milieu de terrain, qui s’apprêtait à rejoindre l’équipe de France, a pensé à mettre un terme à sa carrière pour la sécurité de ses proches.

Lancé dans une course contre la montre, Paul Pogba espère récupérer suffisamment rapidement après son opération au genou. Le milieu de la Juventus Turin n’a qu’un seul objectif en tête, celui de disputer la Coupe du monde avec les Bleus. Le Français était pourtant très loin de penser à cet événement au Qatar il y a encore quelques mois. Dans la nuit du 19 au 20 mars, Paul Pogba avait été séquestré dans un appartement par des hommes lourdement armés et prêts à tout pour obtenir l’énorme montant réclamé.

Quelques heures après cet épisode traumatisant, l’ancien joueur de Manchester United avait été rejoint à son hôtel par un ami d’enfance, Boubacar Camara, lequel a confié aux enquêteurs que Paul Pogba était particulièrement affecté. « Il a du mal à parler et après il me dit qu’ils s’étaient fait braquer, lui et mon petit frère, par des mecs cagoulés avec des armes. Que ces mecs-là lui disent avoir assuré sa protection pendant treize ans et que maintenant il doit payer et là, ils lui ont demandé 13 millions d’euros », a témoigné l’ami du milieu de terrain selon Le Journal du Dimanche.

« J’ai plus envie de jouer au foot »

« Paul m’a dit à ce moment-là : "Comment tu veux que je lui donne cette somme, j’ai plus envie de jouer au foot, j’ai envie de disparaître", a poursuivi Boubacar Camara. Paul pleurait. Je lui ai dit de se calmer. Il a appelé je ne sais pas qui. Il avait peur pour ses enfants, sa femme, sa famille. » Finalement, l’international tricolore s’était ravisé. Le champion du monde avait accepté de rejoindre l’équipe de France, et de disputer le match amical contre la Côte d’Ivoire (2-1) cinq jours plus tard.