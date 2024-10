Paris-Bruxelles en avion, l'équipe de France a une excuse

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Pour rejoindre la Belgique, où elle joue ce lundi soir, l'équipe de France a utilisé l'avion plutôt que le train alors que la FFF avait promis le contraire.

« Nos sélections nationales prendront le train dans tous les déplacements de moins de trois heures. Et je pense à toutes les sélections nationales, y compris les A », déclarait il y a un an jour pour jour Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football. Mais pour le court déplacement de Paris à la Bruxelles, où les Bleus affronteront la Belgique ce lundi, Aurélien Tchouaménie ont utilisé un avion plutôt que le Thalys qui relie les deux villes en 1h35. De quoi susciter des commentaires critiques au moment où l'environnement est logiquement au cœur des préoccupations.

Selon L'Equipe, cette décision de prendre l'avion plutôt que le train pour rejoindre la capitale belge est liée aux horaires proposés par la SNCF pour ce Thalys, à savoir que cela contraignait l'équipe de France à partir à l'aube. Une solution que le staff des Bleus n'a pas validée, d'autant plus que des soucis de sécurité n'étaient pas définitivement réglés pour accéder à la Gare de Nord. Résultat, tout le monde a embarqué à bord d'un avion, ce qui au final n'aura pas accéléré le voyage de l'équipe de France. Du côté de la FFF, on a cependant fait savoir que les déplacements les plus courts seront réalisés en train à l'avenir, reste à savoir quand.