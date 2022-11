Olivier Giroud ira au Mondial, la liste a fuité !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est ce mercredi 9 novembre que Didier Deschamps dévoilera lors du journal de 20 heures de TF1 la liste des joueurs français qui iront au Qatar disputer le Mondial. Et Olivier Giroud sera du voyage a dévoilé Stéphane Guy.

Auteur d’un but décisif à l’ultime minute, samedi soir avec l’AC Milan contre la Spezia, Olivier Giroud peut préparer ses valises. Alors qu’il y a encore quelques mois, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France semblait devoir suivre la Coupe du Monde 2022 devant sa télévision, ayant été mis au placard après l’Euro 2021, Stéphane Guy a annoncé que finalement Olivier Giroud ira bien à Doha pour défendre le titre gagné en 2018. Car si Didier Deschamps n’avait pas apprécié les propos de l’attaquant tricolore juste avant l’Euro, et même si Karim Benzema a fait le retour que l’on sait en équipe de France, les performances de l’attaquant avec l’AC Milan suffisent à justifier que le sélectionneur national change d’avis et convoque finalement le joueur de 36 ans.

Olivier Giroud peut préparer ses valises, il va au Qatar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Selon l'ancien journaliste de Canal+, qui ne dévoile évidemment pas ses sources, Olivier Giroud est bien présent dans la liste que Didier Deschamps dévoilera dans 48 heures et n’a aucune crainte à avoir, la petite phrase de Kylian Mbappé après France-Autriche a fait évoluer les choses dans le bon sens. Et cela même si ces dernières semaines, et malgré son incroyable efficacité en Serie A et en Ligue des champions, celui que Karim Benzema avait comparé à « un karting » confiait ne pas vouloir se prendre la tête avec sa présence ou non dans le groupe français pour aller disputer le Mondial au Qatar. « Je pense que tous les joueurs qui espèrent jouer une Coupe du monde se préparent au mieux pour cet événement qui est unique pour un footballeur. On se prépare tous de notre mieux. Maintenant, on essaye de ne pas trop y penser parce qu'il y a des échéances importantes en club », avait confié Olivier Giroud en marge du Salzbourg, mercredi dernier. Thierry Henry peut trembler, ses 51 buts sous le maillot français sont de plus en plus sous la menace de l’attaquant de l’AC Milan (49 buts).